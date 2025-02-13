¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ËÂçÂÇ·â¡Ä¡Ä¡¡¹¶·â¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¤Ç4·î¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤Ø
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë»îÎý¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØTelegraph Football¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë23ºÐ¤Î¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê4·îÆ¬¤Þ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯7·î¤Ë¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°35»î¹ç¤Ç14¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢º£µ¨¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°23»î¹ç¤Ç9¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Î2·åÆÀÅÀ¤âÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢19ºÐFW¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦¤âÉé½ýÎ¥Ã¦¤È¸½ºßFWÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Êºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
If at first you don't succeed, try again— Premier League (@premierleague) December 18, 2024
After missing a golden chance, Nicolas Jackson bounced back in style to score his ninth goal of the season! pic.twitter.com/IUY6gshBSa