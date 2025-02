チェルシーに試練が訪れている。



『Telegraph Football』によると、チェルシーに所属する23歳のセネガル代表FWニコラス・ジャクソンはハムストリングの負傷により4月頭まで離脱する見込みだという。



2023年7月にビジャレアルからチェルシーに完全移籍を果たしたジャクソン。昨季はプレミアリーグ35試合で14ゴール5アシストとデビューシーズンから活躍を見せると、今季もここまでプレミアリーグ23試合で9ゴール5アシストと2年連続の2桁得点も目前まで迫っていた。





If at first you don't succeed, try again



After missing a golden chance, Nicolas Jackson bounced back in style to score his ninth goal of the season! pic.twitter.com/IUY6gshBSa