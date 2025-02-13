ÄÅ»Ô¿¦°÷2¿Í¤é¤¬Â£¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¡¡ÊªÉÊ¤ä¤ê¤È¤ê ¿¦°÷Â¦¤¬¤â¤Á¤«¤±¤«
¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤Î¿¦°÷¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¿åÆ»¹©»ö¤ò½ä¤ëÂ£¼ýÏÅ»ö·ï¤Ç¡¢ÊªÉÊ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¿¦°÷Â¦¤¬»ý¤Á³Ý¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÅ»Ô¤Î¿¦°÷¡¦ÃæÂ¼°ìÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤È¾¾²¬ÂÙÀ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ï12Æü¡¢¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯7·î¤«¤éµîÇ¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢µëÇÛ¿å´É¤Î½¤Á¶¶ÈÌ³¤Î°ÑÂ÷Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ê¤É¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¼ÕÎé¤È¤·¤Æ¡¢¿åÆ»¹©»ö²ñ¼Ò¡Ö¿·±Ñ¹©¶È¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¿·µïÍø±ÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤«¤éÀöÂõµ¡¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½20Ëü±ßÁêÅö¤ÎÊªÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊªÉÊ¤ÎÍ×µá¤Ï¿¦°÷Â¦¤¬»ý¤Á³Ý¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï13Æü¡¢2¿Í¤Î¶ÐÌ³Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÅ»Ô¤Î¿¦°÷¡¦ÃæÂ¼°ìÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤È¾¾²¬ÂÙÀ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤Ï12Æü¡¢¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯7·î¤«¤éµîÇ¯4·î¤´¤í¤Þ¤Ç¡¢µëÇÛ¿å´É¤Î½¤Á¶¶ÈÌ³¤Î°ÑÂ÷Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ê¤É¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¼ÕÎé¤È¤·¤Æ¡¢¿åÆ»¹©»ö²ñ¼Ò¡Ö¿·±Ñ¹©¶È¡×¤ÎÂåÉ½¡¦¿·µïÍø±ÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤«¤éÀöÂõµ¡¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½20Ëü±ßÁêÅö¤ÎÊªÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊªÉÊ¤ÎÍ×µá¤Ï¿¦°÷Â¦¤¬»ý¤Á³Ý¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï13Æü¡¢2¿Í¤Î¶ÐÌ³Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾åÅÄ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
ÂçÁ¥,
¿ÀÆàÀî,
Áòº×,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹