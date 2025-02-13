¡Ö½µËöÎ¹¤Î¶Ë°Õ2¡×³¤¡¦Í¼Æü¡¦Àã·Ê¿§¡ÄÁÔÂç¤ÊÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
ÌÚ¥É¥é24¡Ö½µËöÎ¹¤Î¶Ë°Õ2¡Á²ÈÂ²¤Ã¤Æ¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ±ó¤¤¤â¤Î¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¤ò¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ö½µËöÎ¹¤Î¶Ë°Õ2¡×ºÇ¿·ÏÃ
°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÎ¹¾ð´¶¡×¡Ö·Ê´Ñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¹¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¡¢
¿·´¶³Ð¤Î¡ÈÎ¹¥É¥é¥Þ¡É¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»³²¬²È¤ÏÊì¤ÎÍ¥»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¡¢Éã¡¦µÁÀµ¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¤á¤°¤ß¡ÊÂç¸¶Í¥Çµ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦À¿¡ÊÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
Ä¹¤¤´Ö4¿Í¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ÈÂ²¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î³ëÆ£¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¤Î¶ìÇº¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ö½µËöÎ¹¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö½µËöÎ¹¡×¤ÎÉñÂæ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè1ÏÃ ²ñÄÅ¡¦Åì»³²¹Àô ¸æ½É ÅìË±¡Û
¡Ö¸æ½ÉÅìË±¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ36Ç¯¤Ë³«¶È°ÊÍè¡¢Åì»³²¹Àô¤Ç¤Ï¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¤ÎÎ¹´Û¡£
²ñÄÅ»Ô³¹¤¬Ë¾¤á¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¡¢¹¤¬¤ë³«Êü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡ÖÃè¤ÎÅò¡×¤È¡ÖÃª±À¤ÎÅò¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Û¤Ê¤ë¼ñ¤ò¤â¤Ã¤¿Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÄ¯¤á¤ëÍ¼Æü¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÆâ¤Ç¤ÏÈæ¤Ù¤ë»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·ÂçÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï²ñÄÅ¼ã¾¾¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢Ìë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÅìË±3ÂçÌ¾ÊªÎÁÍý¤ä²ñÄÅ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¶¿ÅÚ¤ÎÌ£³Ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§²ñ¾ì¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢²ñÄÅ¤ÎÅÁÅýÈþ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÂè2ÏÃ ¹õÉô¡¦±§Æà·î²¹Àô ¤ä¤Þ¤Î¤Ï¡Û
»³¡¦Àî¡¦³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»³¡¢±§Æà·î¡£¡Ö¤ä¤Þ¤Î¤Ï¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀä·Ê½É¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¹õÉô¶®Ã«¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¡¢²Æ¤ÏÅÐ»³¡¢½©¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤ê¡¢Åß¤ÏÀã²½¾Ñ¤ò¤·¤¿»³¡¹¤Ê¤É¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¹õÉô¡¦±§Æà·î¤ÎÀä·Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½¼¼Â¤Î²¹Àô¤ò´°È÷¡£±§Æà·î²¹Àô¤Î¤ªÅò¤ÏÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¼å¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÀô¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃªÅò¤Ï¡¢¹õÉô¶®Ã«¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤¬¶¶¤òÅÏ¤ë»Ñ¤ò180ÅÙ¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÍªÁ³¤È¤·¤¿¼«Á³Èþ¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢±§Æà·î¤ÎÀä·Ê¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢260ÀÊ 900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤òÍ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡£ËÌÎ¦¡¦ÉÙ»³¤Ï³¤¡¦Ìî¡¦»³¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¼«Á³¤ÎÊõ¸Ë¡£ËÌÎ¦¤Î¿·Á¯¤Ê¿©¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©ºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿©Ê¸²½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂè3ÏÃ Ç®³¤¡¦°ËÆ¦»³ ²Â¤éµ×¡Û
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÊ¸²½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡¢È¢º¬¡¦¶¯Íå¡£Îò»Ë¿¼¤¤¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢È¢º¬Ï¢»³¤ÈÁêÌÏÏÑ¤òÍÚ¤«¤Ë¸«¤ï¤¿¤¹Àä·Ê¤ò´®Ç½¡¢Â¿ºÌ¤Ê²¹Àô¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
²¹Àô¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Æ¥é¥¹¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢½É¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£
ÌÀ¼£27Ç¯Áá±ÀÃÏ¹ö¤«¤é¤Î°ú¤Åò¤Ç³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤Î±ä¿¤Ë¤è¤ê¹âµéÊÌÁñÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¶¯Íå²¹Àô¡£¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤È3¤Ä¤ÎÂßÀÚÉ÷Ï¤¤ò´°È÷¡£Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÏÂç¼«Á³¤ÎÂ¤·Á¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅò¤¢¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¡£ÏÂ¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¡ÖÏ»¤Ä´î¡×¡¢½Ü¤Î¤ªÆù¤äÁ¯µû¤ò¥°¥ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö½½Í¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿ÃÏ¤Î¿©ºà¤òÈþ¤·¤¤À¹¤ê¤Ä¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÂè5ÏÃ È¡´Û¡¦Åò¤ÎÀî²¹Àô ¥Û¥Æ¥ëËüÁÚ¡Û
ÂçÍá¾ì¡ÖÅòÂ¢¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢²¹Àô¥ê¥Ó¥ó¥°¡£²¹Àô¤â¤ªÉ÷Ï¤¤â¥µ¥¦¥Ê¤âÆþÍá¸å¤â°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢´²¤®¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤¤¡¢¿´°Â¤é¤°»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÁÅý¤ÎÌ¾Àô¡ÖÅò¤ÎÀî²¹Àô¡×¤Ë¿»¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ÔäÅò¡¢¿²Åò¡¢¥¢¥í¥Þ¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤ä¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡¢²¹Àô¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò´°È÷¡£µïÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤±é½Ð¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÄó¶¡¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¤¤Î¹¬¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤äÌî»³¤Î¹¬¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¡£À¸¤Ç¡¢ßÕ¤Ã¤Æ¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¡ÄÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½ÏÎý¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡ÖËüÁÚ¤ª¤µ¤«¤Ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ª»É¿È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¤ª¼÷»Ê¡¢ËÌ³¤Æ»Æ»ÆîÃÏ¶è¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ä¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¤â¡£
¡Ú2·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
º£²ó¤Î½µËöÎ¹¤Ï¡¢À¿¡ÊÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡ÖÂçºå¡×¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Ç°´ê¤ÎÂçºå¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢À¿¤À¤±¤Ï¤É¤³¤«Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¿¤ÏÂçºå¤ØÎ¹¹Ô¤ËÍè¤ëÁ°¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òÃ¯¤«¤é¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Ì´¤òÄü¤á¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢µÁÀµ¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¤¿¤Á¤ÏÂçºå¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤ÏÀ¿¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ö½µËöÎ¹¤Î¶Ë°Õ2¡×ºÇ¿·ÏÃ
°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÎ¹¾ð´¶¡×¡Ö·Ê´Ñ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¹¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹¡¢
¿·´¶³Ð¤Î¡ÈÎ¹¥É¥é¥Þ¡É¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î»³²¬²È¤ÏÊì¤ÎÍ¥»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¡¢Éã¡¦µÁÀµ¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¡¢Ä¹½÷¤Î¤á¤°¤ß¡ÊÂç¸¶Í¥Çµ¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡¦À¿¡ÊÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¡Ë¤Î4¿Í²ÈÂ²¡£
Ä¹¤¤´Ö4¿Í¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁãÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²ÈÂ²¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤È¤·¤Æ¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤ÎÇº¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î³ëÆ£¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ¤Î¶ìÇº¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ö½µËöÎ¹¡×¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡ÚÂè1ÏÃ ²ñÄÅ¡¦Åì»³²¹Àô ¸æ½É ÅìË±¡Û
¡Ö¸æ½ÉÅìË±¡×¤Ï¡¢¾¼ÏÂ36Ç¯¤Ë³«¶È°ÊÍè¡¢Åì»³²¹Àô¤Ç¤Ï¿ï°ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¤ÎÎ¹´Û¡£
²ñÄÅ»Ô³¹¤¬Ë¾¤á¤ë2¼ïÎà¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¡¢¹¤¬¤ë³«Êü´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¡ÖÃè¤ÎÅò¡×¤È¡ÖÃª±À¤ÎÅò¡×¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Û¤Ê¤ë¼ñ¤ò¤â¤Ã¤¿Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÄ¯¤á¤ëÍ¼Æü¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢²ñÄÅ¼ã¾¾»ÔÆâ¤Ç¤ÏÈæ¤Ù¤ë»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
¤Þ¤ë¤Ç¶õ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¯Ë¾¤¬³Ú¤·¤á¤ëÏªÅ·ÂçÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãë¤Ï²ñÄÅ¼ã¾¾¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¡¢Ìë¤ÏËþÅ·¤ÎÀ±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÅìË±3ÂçÌ¾ÊªÎÁÍý¤ä²ñÄÅ¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¶¿ÅÚ¤ÎÌ£³Ð¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¡£¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§²ñ¾ì¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢²ñÄÅ¤ÎÅÁÅýÈþ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÂè2ÏÃ ¹õÉô¡¦±§Æà·î²¹Àô ¤ä¤Þ¤Î¤Ï¡Û
»³¡¦Àî¡¦³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÉÙ»³¡¢±§Æà·î¡£¡Ö¤ä¤Þ¤Î¤Ï¡×¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÀä·Ê½É¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¹õÉô¶®Ã«¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤Î±Ø¤¬¤¢¤ê¡¢½Õ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥È¥í¥Ã¥³Îó¼Ö¡¢²Æ¤ÏÅÐ»³¡¢½©¤Ï¹ÈÍÕ¼í¤ê¡¢Åß¤ÏÀã²½¾Ñ¤ò¤·¤¿»³¡¹¤Ê¤É¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¹õÉô¡¦±§Æà·î¤ÎÀä·Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½¼¼Â¤Î²¹Àô¤ò´°È÷¡£±§Æà·î²¹Àô¤Î¤ªÅò¤ÏÌµ¿§Æ©ÌÀ¤Î¼å¥¢¥ë¥«¥êÀÃ±½ãÀô¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤ªÈ©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡ÖÈþÈ©¤ÎÅò¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃªÅò¤Ï¡¢¹õÉô¶®Ã«¥È¥í¥Ã¥³ÅÅ¼Ö¤¬¶¶¤òÅÏ¤ë»Ñ¤ò180ÅÙ¤ÎÂç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£ÍªÁ³¤È¤·¤¿¼«Á³Èþ¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢±§Æà·î¤ÎÀä·Ê¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢260ÀÊ 900Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤òÍ¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡£ËÌÎ¦¡¦ÉÙ»³¤Ï³¤¡¦Ìî¡¦»³¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¼«Á³¤ÎÊõ¸Ë¡£ËÌÎ¦¤Î¿·Á¯¤Ê¿©¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿©ºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿©Ê¸²½¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚÂè3ÏÃ Ç®³¤¡¦°ËÆ¦»³ ²Â¤éµ×¡Û
Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Èµ¤ÉÊ¤¢¤ëÊ¸²½¤ÎÎ®¤ì¤¬Â©¤Å¤¯³¹¡¢È¢º¬¡¦¶¯Íå¡£Îò»Ë¿¼¤¤¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢È¢º¬Ï¢»³¤ÈÁêÌÏÏÑ¤òÍÚ¤«¤Ë¸«¤ï¤¿¤¹Àä·Ê¤ò´®Ç½¡¢Â¿ºÌ¤Ê²¹Àô¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
²¹Àô¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Æ¥é¥¹¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¡¢Ëè²ó¿·Á¯¤ÊÂÚºßÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢½É¤ÎÂé¸ïÌ£¤À¡£
ÌÀ¼£27Ç¯Áá±ÀÃÏ¹ö¤«¤é¤Î°ú¤Åò¤Ç³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢È¢º¬ÅÐ»³Å´Æ»¤Î±ä¿¤Ë¤è¤ê¹âµéÊÌÁñÃÏ¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¶¯Íå²¹Àô¡£¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÅ¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤È3¤Ä¤ÎÂßÀÚÉ÷Ï¤¤ò´°È÷¡£Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤Ç¤ÏÂç¼«Á³¤ÎÂ¤·Á¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅò¤¢¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÍÑ°Õ¡£ÏÂ¤ò¥â¥À¥ó¤Ë¾º²Ú¤·¤¿¡ÖÏ»¤Ä´î¡×¡¢½Ü¤Î¤ªÆù¤äÁ¯µû¤ò¥°¥ê¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö½½Í¸¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿ÃÏ¤Î¿©ºà¤òÈþ¤·¤¤À¹¤ê¤Ä¤±¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÚÂè5ÏÃ È¡´Û¡¦Åò¤ÎÀî²¹Àô ¥Û¥Æ¥ëËüÁÚ¡Û
ÂçÍá¾ì¡ÖÅòÂ¢¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢²¹Àô¥ê¥Ó¥ó¥°¡£²¹Àô¤â¤ªÉ÷Ï¤¤â¥µ¥¦¥Ê¤âÆþÍá¸å¤â°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢´²¤®¤Ê¤¬¤é¸ì¤é¤¤¡¢¿´°Â¤é¤°»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÅÁÅý¤ÎÌ¾Àô¡ÖÅò¤ÎÀî²¹Àô¡×¤Ë¿»¤«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«Êü´¶¤Î¤¢¤ëÏªÅ·É÷Ï¤¡¢ÔäÅò¡¢¿²Åò¡¢¥¢¥í¥Þ¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¤ä¥É¥é¥¤¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¡¢²¹Àô¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥µ¥¦¥Ê¤ò´°È÷¡£µïÂ³¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤è¤¤±é½Ð¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÄó¶¡¡£
¤ª¿©»ö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³¤¤Î¹¬¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤äÌî»³¤Î¹¬¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤»¤ë¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¡£À¸¤Ç¡¢ßÕ¤Ã¤Æ¡¢Ä´Íý¤·¤Æ¡ÄÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢½ÏÎý¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡ÖËüÁÚ¤ª¤µ¤«¤Ê¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ª»É¿È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¿¦¿Íµ»¤¬¸÷¤ë¤ª¼÷»Ê¡¢ËÌ³¤Æ»Æ»ÆîÃÏ¶è¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ä¥é¥¯¥ì¥Ã¥È¥Á¡¼¥º¤â¡£
¡Ú2·î13Æü¡ÊÌÚ¡ËÊüÁ÷ Âè6ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
º£²ó¤Î½µËöÎ¹¤Ï¡¢À¿¡ÊÅçÂ¼Î¶Çµ²ð¡Ë¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡ÖÂçºå¡×¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·Ç°´ê¤ÎÂçºå¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¡¢À¿¤À¤±¤Ï¤É¤³¤«Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¿¤ÏÂçºå¤ØÎ¹¹Ô¤ËÍè¤ëÁ°¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤òÃ¯¤«¤é¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Ì´¤òÄü¤á¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢µÁÀµ¡Ê¹ÃËÜ²íÍµ¡Ë¤¿¤Á¤ÏÂçºå¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í¥»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤ÏÀ¿¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£