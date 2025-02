▶<Tour WILD BUNNY BLUES> 6本目▶2025年2月9日(日) 京都・磔磔▶書き手:アオキテツ(G)◆ ◆ ◆生まれ育った京都は磔磔The BirthdayやらウィルコジョンソンやらSHERBETSやら片山ブレイカーズやら、数えきれん程のロックンロールバンドを観に行った思い出の場所なもんで、何度も言ってるが毎回ウスっお邪魔しまっす!!って感じ

