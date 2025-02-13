à»Ë¾åºÇ¶¯á¥¦¥·¥¯¤¬¸½Ìò°úÂà¤Þ¤Ç¡Ö¤¢¤È£²»î¹ç¡×ÌÀ¸À¡¡ºÆ¤Ó¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤Ø
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé£³ÃÄÂÎ¡Ê£×£Â£Ã¡¢£×£Â£Á¡¢£×£Â£Ï¡ËÅý°ì²¦¼Ô¡¦¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¦¥·¥¯¡Ê£³£¸¡á¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤¬ºÆ¤Ó¥Ø¥Ó¡¼µé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸¢°Ò¤¢¤ë¡Ö¥ê¥ó¥°¡×»ï¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡¢³¬µéº¹¤Î¤Ê¤¤ºÇ¶¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ë¤Ç£±°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¦¥·¥¯¤Ï¡¢£²£²Æü¤Ë£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ç¥å¥Ü¥¢¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤È£×£Â£ÏÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤âÀï¤¦¤è¡×¤ÈÀë¸À¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î¥Ù¥ë¥ÈÅý°ì¤ËÄ©¤à¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¦¥·¥¯¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥¿¥¤¥½¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤Ç¤Ï½é¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¤ò¼Â¸½¡£¤½¤Î¸å¡¢£É£Â£Æ¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤â¡¢Æ±£±£²·î¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤ÇºÆ¤Ó¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¤Ë¾¡Íø¡£¡Ö»Ë¾åºÇ¶¯¡×¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢º£¸å¤ÎÀï¤¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¾È½à¤òÄê¤á¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç£Ð£Æ£Ð£±°Ì¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï¡Ö¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¡Ë¤¢¤È£²Ç¯¤«£±Ç¯È¾¤À¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÏºÇ¹â¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¤Ê¬¡£½àÈ÷¤¹¤Ù¤»î¹ç¤Ï¤¢¤È£²¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿£²¤Ä¤À¡×¤È¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤Ø¤Î¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£