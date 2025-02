ASH DA HEROが2月1日 、東京・Zepp Shinjukuにて新章の幕開けを告げる<ASH DA HERO LIVE 2025 "New Chapter">を開催した。先ごろ公開したオフィシャルレポートに続いて、BARKSオリジナルレポートをお届けしたい。2024年、ASH DA HEROはTVアニメ『ブルーロック』主題歌「Judgement」に続き、『劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-』劇中歌「オクターヴ」を手掛けるなど、大いに注目を集めていた。しかし同年9月にギタリストNarukazeが突如の脱退。バンドASH DA HEROはギタリスト不在のまま、新しいバンドのあり方を模索しつつも、国内フェスをはじめ、5ヵ国を巡る海外公演など、音楽活動を休むことなく継続してきた。

■<ASH DA HERO LIVE 2025 "New Chapter">2月1日(土)@Zepp Shinjuku(TOKYO)セットリスト



SE. New Chapter01. VANDALISM02. Break Free03. Get Away04. DAIDARA05. 〜SESSION part〜06. New Revolution07. 反抗声明08. WARAWARA09. ラングラービート10. Super Sonic (WANI & Dhalsim)11. Tengu (Sato & Dhalsim)12. New era (Dhalsim)13. Rockstar (ASH & Dhalsim)14. Nonfiction15. STARTING OVER feat.伊藤昌弘16. MANIFESTO feat.小笠原仁17. Beast Mode18. オクターヴ19. Judgement20. YELLOW FEVER DANCE21. ボタニカル・ダンス・クラブ22. ブラッパ!!23. Meteora24. Everything25. PARADE26. Prologue(2025ver.)