¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¡Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤Í¡×¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡È°ìÈÖ¹¥¤¡É¤Ê¶Ê¤ò¹ðÇò¡¡ÀèÆü¤Ï¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏî´½í¤¬13Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡¡¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤â¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÅÏî´¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡£¥í¥Ã¥¯¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Gym Class Heroes feat.¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£¡¼¥ó¤Î¡ÖStereo Hearts¡×¤òÅê¹Æ¡£²Î»ì¤âÊ»¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¡£3Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Lighthouse¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏî´½í¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¡×¡¡¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤â¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡ÅÏî´¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡£¥í¥Ã¥¯¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Gym Class Heroes feat.¥¢¥À¥à¡¦¥ì¥ô¥£¡¼¥ó¤Î¡ÖStereo Hearts¡×¤òÅê¹Æ¡£²Î»ì¤âÊ»¤»¤Æ·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¡£3Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×Lighthouse¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë