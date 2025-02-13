¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ËÆÍÆþ
157.54¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
155.62¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.90¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
154.82¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
154.46¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.25¡¡¸½ÃÍ
153.60¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
153.41¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
153.29¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
153.26¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.75¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
151.75¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
151.37¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¡¢5ÆüÀþ¡¢10ÆüÀþ¤Ê¤É¤ò¾åÈ´¤¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·øÄ´¤ÊÃÏ¹ç¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ°ìÃÊ¤È¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
155.62¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
154.90¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
154.82¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
154.46¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
154.25¡¡¸½ÃÍ
153.60¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
153.41¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
153.29¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
153.26¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
152.75¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
151.75¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
151.37¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¾å¾º´ðÄ´¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¡¢5ÆüÀþ¡¢10ÆüÀþ¤Ê¤É¤ò¾åÈ´¤¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·øÄ´¤ÊÃÏ¹ç¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ°ìÃÊ¤È¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£