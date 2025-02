1年以内にオープンした、クレープがおいしい都内の店6選

1年以内にオープンした、シンプルクレープが食べられるお店をご紹介。

生地のおいしさを存分に味わえるシンプルクレープが人気です! レモンをかけて味変できたり、トッピングできたり、お店によって楽しみ方もさまざま。いろいろ行ってみるのもいいですね。

1. moderato on the green(用賀)

「moderato on the green」は、2024年6月「世田谷ガーデン倶楽部」内にオープン。

まろやかな塩気と、ほどよい酸味「ソルティレモン」900円 写真:大谷次郎

スペイン・バスク地方産、アニャナの塩と国産レモンを使った「ソルティレモン」は、暑い季節にもぴったりのさわやかなおやつ系クレープです。焼き上げた生地にバターをのせてレモンの皮を削り、塩をぱらりとふりかけてテーブルへ。仕上げに添えられたレモンで自分を搾って、好みの味に調整できます。

詳細はこちら

2. ØC tokyo(笹塚)(井の頭公園)

<店舗情報>◆moderato on the green住所 : 東京都世田谷区用賀1-26-16 世田谷ガーデン倶楽部TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年4月、笹塚駅から徒歩10分ほどの場所に、コペンハーゲン仕込みのクレープを提供するクレープカフェ「ØC tokyo」がオープンしました。

「クレープ」1,320円 写真:お店から

「クレープ」は材料にとことんこだわった、シンプルながらリッチで複雑な甘さをまとっています。焼く時に生地に塗るのは無塩バターで、クレープに添えてあるのは有塩バター。生地の内側にはブラウンシュガーが振りかけてあります。コクのあるバターをシュガークレープに包んで食べれば、モチッとした生地の食感と上品な甘みを堪能できます。

詳細はこちら

店内は愛犬と一緒に利用も可 出典:吉グルさん

2024年12月には2号店として「ØC tokyo 井の頭公園店」がオープン。テーブルの脚に塗られた北欧らしい鮮やかなブルー、打ちっぱなしのコンクリートも本店同様。一人でも過ごしやすいカウンター席や、グループ用のテーブル席など客席は全28席です。居心地の良いテラス席も設けられているので、暖かくなったら公園の景色を眺めながらくつろぐのもいいですね。

詳細はこちら

3. クレープとエスプレッソと花束を(田町)

<店舗情報>◆ØC tokyo住所 : 東京都世田谷区北沢5-27-16 KMK 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております<店舗情報>◆ØC tokyo 井の頭公園店住所 : 東京都武蔵野市御殿山1-3-3 A*G West 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、JR田町駅から徒歩約8分のところに「クレープとエスプレッソと花束を」がオープンしました。表参道にある姉妹店「パンとエスプレッソと」のクレープ専門店「クレープとエスプレッソと」と、花屋を掛け合わせた新業態のお店です。

「ブーケクレープ」 写真:お店から

お花にちなんだクレープメニューが人気です。ネーミング通り“花束”をイメージした「ブーケクレープ」(1,600円〜)は、目にも美しい食事系クレープ。オリジナル配合の“黄金クレープ”に、色鮮やかなパワーサラダを合わせました。メイン食材は、ハモンセラーノ、スモークサーモン(+100円)、ローストビーフ(+100円)から選べます。

「蜂蜜とバターシュガー」 900円 出典:こめぱん62さん

もちろんシンプルクレープもあります。もちもち生地にバターシュガーで、塩味と甘さのバランスが良いです。

座席は店内に10席、テラスに30席。お店のあちらこちらに生花やドライフラワー、グリーンのディスプレイがあり、植物に癒やされながらくつろげる素敵な空間です。

詳細はこちら

4. 繁邦(恵比寿)

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと花束を住所 : 東京都港区芝浦4-9-13TEL : 03-6435-3375

2024年2月14日「繁邦(シゲクニ)」がオープンしました。場所はJR恵比寿駅近く、大通りから一本裏に入った住宅街の中にあり、まるで隠れ家のような趣があります。

「クレープ」1,100円 出典:じゅみりんさん

繁邦でおすすめしたいのが、国産小麦を使ったクレープ。こんがりと香ばしく焼かれたクレープに発酵バターとレモンを添えていただきます。小麦本来の味を堪能できるクレープです。

詳細はこちら

5. BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS(学芸大学)

<店舗情報>◆繁邦住所 : 東京都渋谷区恵比寿南1-14-15 ラ・レンヌ恵比寿 3FTEL : 03-6451-2422

2024年10月、学芸大学駅から徒歩7分ほどの場所にベーカリーカフェ「BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS」がオープンしました。

素朴ながら絶品と人気の「クレープ」 写真:お店から

カフェの看板メニューは生地の配合と分厚さにこだわったもっちり食感の「クレープ」750円。クレープは注目の若手シェフ青木虎太郎氏がオーナーを務める、恵比寿の人気カフェビストロ「繁邦」が監修しています。

詳細はこちら

6. EQUALLY(豪徳寺)

<店舗情報>◆BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS住所 : 東京都目黒区碑文谷6-6-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

百貨店の催事や青山の店舗で高い人気を誇っていたクレープ店「EQUALLY(イクアリー)」が、2024年5月、豪徳寺の商店街に待望の新店舗をオープン。

「フランス産発酵バター・シュガー」870円+「バニラシャンティ」350円 出典:odango3bonさん

ホットクレープはすべてにフランス産発酵バターを使用し、「シュガー」「塩キャラメル」「岩城島レモンシュガー」「ショコラ」などをラインアップ。さらにトッピングにジェラート、バニラシャンティ、クリームチーズ、季節のフルーツなどを自由に組み合わせることができ、好みと気分次第で何通りも楽しめます。

詳細はこちら

<店舗情報>◆EQUALLY住所 : 東京都世田谷区豪徳寺1-46-15 豪徳寺レーベル 2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

