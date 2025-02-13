¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬12Æü¡¢25Ç¯¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼õ¾Þ¼Ô¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ë¡¼¤ÏBLACKPINK¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£K¡ÝPOP¥¹¥¿¡¼¤Ï3·î7Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¦¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRuby¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØLove Hangover¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢3·î29Æü¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¤¥ó¥°¥ë¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤¢¤ëYouTube¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£