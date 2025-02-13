ÊÆ¥í¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö¾°Áá¡×¡¡°ú¤Â³¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¼Â¸½¤ØÆ¯¤¤«¤±
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÊÆ¥íÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤Î¼óÇ¾ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ë¸ò¾Ä¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¾°Áá¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¥í¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤ÆÃí»ë¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤Ê¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤G7´Ø·¸¹ñ¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£