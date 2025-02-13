TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤­¤ç¤¦¥­¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

µ­¼Ô
¡Ö³«Ìç30Ê¬Á°¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Îó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥­¥ã¥ó¥×¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Áª¼ê¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¡£¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢É¬»à¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£

¥«¡¼¥È°ÜÆ°¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢À¼±ç¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈà¡ÊÂçÃ«Áª¼ê¡Ë¤ËÌ´Ãæ¤À¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¥»¥ì¥Ö¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×