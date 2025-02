ソニーから、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Editionのオリジナル刻印モデルが登場!

ワイヤレスステレオヘッドセット『WF-C510』と、ウォークマン『NW-A306』と共に、購入特典がセットになった豪華仕様です☆

ソニーストア『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Edition「ワイヤレスヘッドホン&ウォークマン」

注文受付開始日:2025年2月13日(木)

:販売店舗:ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」ほか

ディズニー作品に登場するディズニー・ヴィランズの魅力にインスパイアされたキャラクターたちが織りなす、リズムとバトルで紡ぐヴィランズ学園アドベンチャーゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』

ソニーが展開する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』Editionから、にオリジナルデザインを刻印したヘッドホンとウォークマンが登場します。

ラインナップはワイヤレスステレオヘッドセット『WF-C510』と購入特典のセット、ウォークマン『NW-A306』と購入特典セットの2種類。

ヘッドホンは全4色の本体カラー×22寮生で88通りからデザインが選べます。

ワイヤレスステレオヘッドセット『WF-C510』 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Edition

価格:11,000 円(税込)

型名:WF-C510/TW

カラー:4色(ブルー/イエロー/ホワイト/ブラック)

ソニー史上最小サイズを実現した、Bluetooth対応密閉型完全ワイヤレスヘッドホン『WF-C510』

質量は左右各4.6gと軽量で、さまざまな耳の形に収まりやすく、快適な装着感とスマートな見た目を実現しています。

ヘッドホンの右耳には、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する寮生のイニシャル、左耳には誕生日が刻印されます。

カラーは、ファッションや好みに合わせて選べるようブルー、イエロー、ブラック、ホワイトの4色をラインナップ。

『WF-C510』の本体カラー4色と『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する22寮生の組み合わせにより、88通りの選択肢から好みのデザインを選択できます。

付属の充電ケースには寮生のマークと、「ユニオンバースデー」と呼ばれる特別なデザインで、作品内に登場する部活動のワッペンをデザインしたアイコンを刻印。

また、パッケージは『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Editionオリジナルデザインスリーブ付きです。

ウォークマン『NW-A306』 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Edition

価格:48,700 円(税込)

型名:NW-A306/TW

カラー:ブラック

どこでも持ち歩きやすい画面サイズ3.6インチの小型モデルながら、ハイレゾ音源からストリーミング音源まであらゆる音源を高音質で再生可能な音楽専用機のウォークマン『NW-A306』

上位機種で採用されているヘッドホンジャックや金を添加した「高音質はんだ」を採用することで音の広がりや締まりのある低音を実現します。

本体背面に7つの学園寮をイメージしたオリジナルのデザインフレームから1つ刻印可能。

デザインフレームの中央部分にはキャラクターネームや自分のイニシャル、記念日など、好みのテキスト(文字)を最大2行(半角英数・一部記号18字まで/行)刻印できます。

パッケージは『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Editionオリジナルデザインスリーブ付きなのも嬉しいポイントです。

デザイン刻印に関する注意事項

・刻印は、保証の対象外になります。

・経年劣化により刻印部分が剥がれた場合は、保証の対象外となります。

・本体の修理により部品交換や同等機種との交換となった場合、当該交換品は刻印の無いものとなります。

・刻印作業のため一度商品を開梱します。刻印しないものと梱包状態が異なる場合があります。

・商品入荷後、刻印作業を実施するため、刻印しないものより配達までに日数がかかります。

・ハンドクリームなどの油脂を含むもので刻印部分に触れると変色する可能性があります。

購入特典1)スマートフォン用オリジナル壁紙

購入特典として、7つの学園寮長「リドル・ローズハート」「レオナ・キングスカラー」「アズール・アーシェングロット」「リム・アルアージム」「ヴィル・シェーンハイト」「イデア・シュラウド」「マレウス・ドラコニア」が集合したスマートフォン用のオリジナル壁紙をプレゼント。

『WF-C510』『NW-A306』のデザインは同一となります。

※オリジナル壁紙は商品注文後にメールにて案内するURLからダウンロードできます

購入特典2)オリジナルステッカー

購入特典としてプレゼントされる『ツイステッドワンダーランド』の各寮、それぞれの寮生全員をデザインしたステッカー。

商品1点購入につき、各寮のステッカー計7枚がセットでプレゼントされます。

ソニーストア 直営店舗 店頭体験

特典配布期間:2025年2月13日(木)〜4月20日(日)閉店まで

実施店舗:ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神

ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神にて特別イベントを実施。

イベントでは試聴体験後、ソニーストアの公式LINEを友だち追加された方に、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Edition と 「ソニー」のロゴが入った、非売品のソニーストア限定オリジナルステッカーがプレゼントされます。

ソニーストア 直営店舗のご案内 https://www.sony.jp/store/retail/

※プレゼントは予告なく配布を終了する場合があります

※ひとりにつき1枚限りです

※プレゼント品の転売行為やオークションサイト等での出品・販売は禁止します

寮生たちのオリジナルデザインを刻印したヘッドホンとウォークマン。

ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」などにて受注受付がスタートしている『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 Editionの紹介でした☆

©Disney

