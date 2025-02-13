µð¿Í¡¦µÜºê¥¥ã¥ó¥×ÂÇ¤Á¾å¤²¡¡ÃÏ¸µ½Ð¿È¡¦¸Í¶¿¤¬¡Öº£Ç¯¤ÏÉ¬¤ºÆüËÜ°ì¡×¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«
¡¡µð¿Í¤Î1·³¤¬13Æü¡¢µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¼êÄù¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜºê½Ð¿È¤Î¸Í¶¿¤¬¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÍè¾ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Áª¼ê¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤¬Á÷¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤ËÆÏ¤«¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÉ¬¤ºÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Áª¼ê°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¤´¨¤µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Æ¼«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Ã¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾¡¢¹ÃÈå¤é¤â½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢14Æü¤Ë2¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£