【Claw 8 AI+ A2VM】【Claw 7 AI+ A2VM】2月13日より順次販売

エムエスアイコンピュータージャパンは、MSIポータブルゲーミングPC「Claw 8 AI+ A2VM」と「Claw 7 AI+ A2VM」を2月13日より順次販売を開始する。

Claw 8 AI+ A2VM

「Claw 8 AI+ A2VM」は、8インチ大画面・80Whr大容量バッテリーを搭載した8インチモデルのポータブルゲーミングPC。「インテル Core Ultra プロセッサー 258V」が搭載され、で従来製品よりもさらに省電力性能が向上し、パワフルかつより長時間PCゲームを楽しむことが可能となっている。またゲームだけでなく、複数のソフトを同時に起動するマルチタスクやクリエイティブソフトを起動する際にも高速・快適動作が可能。

32GBの大容量オンパッケージメモリを搭載しているため、VRAM消費の多いゲームやメモリ消費の多いオフィスソフトやクリエイターソフトを使用する際でもメモリ不足になるリスクを低減する。

CPU内蔵GPU「インテル Arc 140V GPU」が採用され、ディスプレイは8インチの解像度WUXGA(1,920×1,200)、リフレッシュレート 120Hz(VRR対応)となっている。

Claw 7 AI+ A2VM

「Claw 7 AI+ A2VM」は2024年に発売された「Claw A1M」に様々な改良を加えた第2世代のClaw。る7インチ・フルHD滑らか表示ディスプレイ搭載ポータブルゲーミングPCで、CPUに「インテル Core Ultra プロセッサー 258V」が採用されている。

また、家庭用ゲーム機感覚の操作性を可能にする各種ボタンの内部設計・デザイン変更やThunderbolt 4 Type-Cを2ポート搭載などが搭載されている。

Claw 8 AI+ A2VM専用液晶保護ガラスフィルム、専用ポーチ

3月中旬頃 発売予定

価格:オープン

