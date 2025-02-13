¾ðÀªµÞÅ¸³«¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë¤Î¤« ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»öÂÖ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤éÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê³áÀî¹¬»Êµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÁá´üÄäÀï¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¯¸¢¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÄäÀï¤Î¾ò·ï¤ò½ä¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÁÐÊý¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤«¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¡ÈÈëºö¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼º¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡¢NATO²ÃÌÁ¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËºâÌ³Ä¹´±¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢»Ù±ç·ÑÂ³¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ´õ¾¯¤Ê¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤Î¶¡Í¿¤òµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄäÀï°Æ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯3Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë·Á¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê³áÀî¹¬»Êµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÁá´üÄäÀï¤ò¼Â¸½¤·¡¢À¯¸¢¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÄäÀï¤Î¾ò·ï¤ò½ä¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼çÄ¥¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÁÐÊý¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼º¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡¢NATO²ÃÌÁ¤Ï¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£½µ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËºâÌ³Ä¹´±¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢»Ù±ç·ÑÂ³¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ´õ¾¯¤Ê¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡×¤Î¶¡Í¿¤òµá¤á¤¿¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤¬¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È²ñÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄäÀï°Æ¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯3Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë·Á¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£