ÊÆ¥í¼óÇ¾¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¡¡ÀïÁè½ª·ë¤Ø¡ÈÄ¾¤Á¤Ë¡É¸ò¾Ä³«»Ï
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¸ò¾Ä¤òÄ¾¤Á¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÆ®¤Î½ª·ë¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇºÇ½é¤Î²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤À¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÇÄ¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñÃÌ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÎÅÚ¤ò¥í¥·¥¢¤«¤é¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢NATO¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê²ò·è¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢SNS¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÏÂÊ¿Ã£À®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¥ê¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤â¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö»ä¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÀïÆ®¤Î½ª·ë¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÇºÇ½é¤Î²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¤À¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï12Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤ÇÄ¾¤Á¤Ë¸ò¾Ä¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎÎÅÚ¤ò¥í¥·¥¢¤«¤é¼è¤êÌá¤¹²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¯¡¢NATO¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Î¥Ú¥¹¥³¥ÕÊóÆ»´±¤Ï¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ò¥â¥¹¥¯¥ï¤Ë¾·ÂÔ¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê²ò·è¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢SNS¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤ÈÏÂÊ¿Ã£À®¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¥ê¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¡Ö¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤â¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÆ±¤¸¤¯Ê¿ÏÂ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£