Ìµµö²Ä¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥ì¥ó¥¿¥ë¶È¡¡½÷À¤«¤é¸½¶â¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤éÂáÊá¡ÚÀÅ²¬¡¦Æ£»Þ»Ô¡Û
Ìµµö²Ä¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥ì¥ó¥¿¥ë¶È¤ò±Ä¤ó¤À¤Û¤«¡¢¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ç70Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈË¡°ãÈ¿¤Èº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤ÈÃæ¹ñÀÒ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê46¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤é¤Ï2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ìµµö²Ä¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ¤ò³ÎÊÝ¤·¹ñÆâ³°¤ÎÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·Í½þ¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥ì¥ó¥¿¥ë¶È¤ò±Ä¤ó¤À¤Û¤«¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏµþÅÔÉÜ¤Î70Âå¤Î²ñ¼Ò°÷½÷À¤ËSNS¤Ç¤¦¤½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¸½¶â50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤é¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤»¤ºÍ¾ºá¤ò´Þ¤áÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¹©¾ì,
³¤,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
ÃÖ¾²¹©»ö,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ,
Ï·¸å