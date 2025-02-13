3·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤Î°æ¾åËÜÅ¹¤ÇºÇ¸å¤ÎÊª»ºÅ¸»Ï¤Þ¤ë¡¡ÌÀÂÀ»Ò¤ä¿É»Ò¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¶å½£¤ÎÌ¾»ºÉÊÊÂ¤Ö¡¡19Æü¤Þ¤Ç
3·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤¹¤ë¾¾ËÜ»Ô¤Î°æ¾åËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÊª»ºÅ¸¡Ö¶å½£¤ÎÊª»ºÅ¸¡×¤¬13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀÂÀ»Ò¤ä¿É»Ò¥ì¥ó¥³¥ó¤Ê¤É¶å½£¤ÎÌ¾Êª¤äÌ¾»ºÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ»Ô¤Î°æ¾åËÜÅ¹¤Ç13Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¶å½£¤ÎÊª»ºÅ¸¡×¤Ï½éÆü¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
40²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¶å½£¤ÎÊª»ºÅ¸¡×¤Ï39¤Î½ÐÅ¹¤¬¤¢¤êÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÆþ²Ù¤·¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¤ÏÁÏ¶È140Ç¯¾¾ËÜ±ØÁ°¤Ç45Ç¯±Ä¶È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬3·îÊÄÅ¹¤·»³·ÁÂ¼¤Î¥¢¥¤¥·¥Æ¥£21¤ÈÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¤ÏËÜÅ¹¤Î¶á¤¯¤Ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«Å¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬Å¹¤Îµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¯Êª»ºÅ¸¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÔÆâ¤«¤é
¡ÖËèÇ¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤¹¤ÍÊÄÅ¹¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡×
¡Ö¶å½£¤ÎÊª»ºÅ¸¡×¤Ï19Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£