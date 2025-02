「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」

(C)CAPCOM

(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

Amazonや楽天ブックスで、PlayStation 5本体に「モンスターハンターワイルズ」の本編ダウンロード版(プロダクトコード)を同梱した「PlayStation 5 “モンスターハンターワイルズ” 同梱版」の予約受付が行なわれている。数量限定で2月28日発売のセットで、価格はディスクドライブ付きモデルが79,980円、ドライブなしのデジタルエディションが72,980円。

各PS5本体にゲーム本編や特典プロダクトコードが含まれつつ、通常のPS5単品と同じ価格で購入できる「お得な特別商品」とのこと。モンスターハンターワイルズ本編のほか、デジタルミニアートブック(プロダクトコード)、ゲーム内で使える重ね着装備「ギルドナイトシリーズ」、護石「希望の護石」などがセットになっている。

なお、同日発売のモンスターハンターワイルズデザインの周辺機器「DualSense ワイヤレスコントローラー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」と「PlayStation 5用カバー “モンスターハンターワイルズ” リミテッドエディション」は含まれていない。