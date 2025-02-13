º´À¤ÊÝ»Ô¤Î¸©Æ»¤Ç12ÆüÍ¼Êý¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå¤ÎÃËÀ­¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

12Æü¸á¸å5»þÈ¾º¢¡¢º´À¤ÊÝ»ÔÃæÎ¤Ä®¤Î¸©Æ»¤ÇÆüÌîÄ®ÊýÌÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ÎÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿10Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤ÏÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£