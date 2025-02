伝説的ロマコメシリーズ最新作『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』が公開になることを記念して、ラブコメ映画の金字塔『ノッティングヒルの恋人』が2025年3月28日(金)より1週間限定で全国でリバイバル上映することが決定した。

『ノッティングヒルの恋人』といえば、『ラブ・アクチュアリー』『アバウト・タイム ~愛おしい時間について~ 』『イエスタデイ』など恋愛ドラマ、人生ドラマの数々の名作を世に送り出してきた英国を代表する製作会社ワーキング・タイトル・フィルムズの代表作。ハリウッドの人気女優アナと、ロンドン西部ノッティングヒルで書店を営むウィリアムが偶然出会い、恋に落ちる姿を描いたロマンティックコメディだ。華やかな女優アナと、不器用ながら誠実なウィリアムが偶然の出会いから次第に惹かれあい、そして互いの世界の違いによって翻弄される物語。エルヴィス・コステロが歌う主題歌「She」も印象的。ユーモアと温かさのある物語は、今もなお多くのファンを魅了し続けている。

ちなみに『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』では、『ノッティングヒルの恋人』で主人公を演じているがダニエル・クリーヴァー役を続投している。ハッピーで心温まるロマンティック・コメディ2作品を劇場のスクリーンで堪能しよう。2025年3月28日(金)より1週間限定上映。

『ノッティングヒルの恋人』公開劇場

※公開劇場は随時更新予定となっております。

[北海道]サツゲキ、札幌シネマフロンティア

[栃木]109シネマズ佐野

[千葉]MOVIX柏の葉

[東京]キネカ大森、新宿ピカデリー、MOVIX昭島、YEBISU GARDEN CINEMA、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布

[神奈川]ムービル、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、イオンシネマみなとみらい

[愛知]ミッドランドスクエア シネマ、中川コロナシネマワールド、豊川コロナシネマワールド

[京都]アップリンク京都、MOVIX京都

[大阪]テアトル梅田(旧シネ・リーブル梅田)、なんばパークスシネマ、MOVIX八尾

[兵庫]kino cinema神戸国際

[広島]MOVIX広島駅

[福岡]KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド

[長崎]シネマボックス太陽

[熊本]熊本ピカデリー

※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます。