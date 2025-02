2022年式のJeep Grand Cherokee(グランドチェロキー)のオーナーが、「車載インフォテインメントにポップアップ広告が表示され続ける」と苦情を報告しています。Jeep Is Spamming Drivers With Extended Warranty Ads Through Uconnect Infotainmenthttps://www.thedrive.com/news/jeep-owners-say-pop-up-ads-for-extended-warranties-keep-blocking-their-touchscreens

Jeep puts ads on the fucking screen in my car.

Stellantis Introduces Pop-Up Ads in Vehicles, Sparking Outrage Among Owners - TechStoryhttps://techstory.in/stellantis-introduces-pop-up-ads-in-vehicles-sparking-outrage-among-owners/オンライン掲示板のRedditで、Jeep(ジープ)のグランドチェロキーのオーナーであるという人物が「停車するたび車載インフォテインメントの画面全体を覆うポップアップ広告が表示される。『OK』を押しても広告が再び表示される」と報告しています。表示されるというポップアップ広告が以下。画面には「FlexCare(ジープの有料延長サポート)のプレミアムプランは、工場でバックアップされ、機械的な故障に備えた安心を提供します。『通話』ボタンを押して、専門家にご相談ください。ただし、プレミアムプランの購入には走行距離が3万6000マイル(約5万8000km)未満である必要があります」と表示されており、有料の延長保証の宣伝であることがわかります。このオーナーによると、2022年式のグランドチェロキーに乗っており、最近になってこのポップアップ広告が表示されるようになったそうです。このポップアップ広告は停車するたびに表示され、一度画面の「OK」を選択しても、何度も何度も広告が表示されてしまう模様。問題を報告した人物によると、「先週3万6000マイルに到達した」そうで、FlexCareのプレミアムプランの適用外となっているにもかかわらず広告が表示され続けるそうです。自動車関連メディアのThe Driveがジープに問い合わせたところ、同社の広報担当者から「これはジープの顧客に延長車両ケアオプションについて知らせるために設計された車載メッセージでした。一時的なソフトウェアの不具合により、いくつかの孤立したケースで即時オプトアウト機能が影響を受けましたが、即時オプトアウトは当社のすべての車載メッセージにおける標準です。ジープはすでにエラーを特定して修正しており、問題が完全に解決されたことを確認するために顧客に直接フォローアップしています」と返答があったそうです。なお、ジープがこの種のメッセージで所有者を悩ませるのは今回が初めてのことではありません。The Driveによると、2023年にラングラーやグラディエーターでも同様のメッセージが車載インフォテインメントで表示されたことが報告されています。ジープによる延長保証のメッセージは、Jeep Connectにアクセスし、「車内通知」のオプションを無効化することで非表示にすることができます。ただし、専用アカウントを作成する必要があるとのことです。