ÅÄ´ÝËãµª¡Ê46¡Ë¡¢¼«ÂðÍáÁå¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö²¹Àô¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤´¼«Âð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¡Ê46¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÄ´ÝËãµª¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2012Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢10ºÐ¤È6ºÐ¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÅÄ´Ý¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Î¿²µ¯¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥½¥Õ¥¡¤Î¾å¤Ç¿²Å¾¤ÖÂ©»Ò2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¡¢Î¹Àè¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓSNS¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ãã¿§Â¿¤á¤ÎÈÕ¸æÈÓ¡£º£Ìë¤ÏµíÐ§¤ËÂçº¬¤Î¤ªÌ£Á¹½Á¡×¤È¡¢¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¡£
¼«Âð¤Ç¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼¡ÃË¤¬Áá¤á¤Ë¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤òÆÉ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç»ä¤Ï¾¯¤·Ä¹¤á¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡×¤È¡¢´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¡¢¼«Âð¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥á¥ó¥º¤ÏÃã¿§¹¥¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡ÖÃã¿§¤´¤Ï¤ó¤Ï±ÉÍÜËþÅÀ¡ª¡×¡Ö²¹Àô¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤´¼«Âð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë