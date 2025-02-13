µÜÏÆºéÎÉ¡¢¿·¥Ø¥¢¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡¡¡È·ãÊÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤¬12Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤¿¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖËÜÅö¤ËåºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×µÜÏÆºéÎÉ¡¢Ê·°Ïµ¤·ãÊÑ¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡µÜÏÆ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬È±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¡£Ê·°Ïµ¤¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¿·¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡ªµÜÏÆºéÎÉ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ»ä¤âÈ±ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖµÜÏÆºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤È±·¿²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ç°Å¤á¥«¥é¡¼¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£µÜÏÆºéÎÉ¡Ê¤ß¤ä¤ï¤ ¤µ¤¯¤é¡Ë
1998Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯11·î¤ËHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2021Ç¯4·î¤ËIZ*ONE¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏHKT48¤òÂ´¶È¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¤ÏLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÜÏÆºéÎÉ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@39saku_chan¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×µÜÏÆºéÎÉ¡¢Ê·°Ïµ¤·ãÊÑ¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¡Ê9Ëç¡Ë
¡¡µÜÏÆ¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬È±¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¡£Ê·°Ïµ¤¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Î¿·¥Ø¥¢¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¼¡ª¡ªµÜÏÆºéÎÉ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ»ä¤âÈ±ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖµÜÏÆºéÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¤·¤¤È±·¿²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ç°Å¤á¥«¥é¡¼¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤Á¤ã¤óËÜÅö¤ËåºÎï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
1998Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯11·î¤ËHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢Æü´Ú¹çÆ±¥¬¡¼¥ë¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2021Ç¯4·î¤ËIZ*ONE¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¤ÏHKT48¤òÂ´¶È¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¤ÏLE SSERAFIM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÜÏÆºéÎÉ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@39saku_chan¡Ë