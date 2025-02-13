ÅÚÍËÆü¡¢·»Äï¤ÇÍ£°ìÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¾®1¤ÎËö¤Ã»Ò¡Ä ¥Ò¥Þ¤Ê»þ´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¡©¡Ú¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤¡¢¶õ²ó¤êÊì¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¡¹ Âè421ÏÃ¡Û
ÅÚÍËÆü¡£
»Ð¤ÏÄ«¥¤¥Á¤«¤é³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¡¢·»¤Õ¤¿¤ê¤âÄ«¥¤¥Á¤«¤é¥Ð¥¹¥±¡£
Í£°ì¡¢¤Ê¤ó¤ÎÍ½Äê¤â¤Ê¤¤Ëö¤Ã»Ò¡¦»ÍÃË¡£
¤¤¤Ä¤â»Ð·»¤¿¤Á¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà¤¬¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¡×¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä
ÀÎ¤«¤é¡¢5¿Í¤ÎÃæ¤Ç¥À¥ó¥È¥Ä¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡×¥¿¥¤¥×¤ÊËö¤Ã»Ò¡£
Í·¤ÓÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë»Ð·»¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÅöÁ³Ì·Àè¤Ï»ä¤Ë¸þ¤«¤¦¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
µÙÆü¤â´Ø·¸¤Ê¤¯»Å»ö¤Î¤¢¤ëºßÂð¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê»ä¤Ë¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÁê¼ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»ä¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÊ¸¾Ï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼ª¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î´Ö¤À¤±¤Ê¤ó¤È¤«¤Ò¤È¤ê¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤Ëö¤Ã»Ò¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëË¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¡×¤ËÍí¤ß¤Ë¹Ô¤¡Ä¡£
¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÎä¤¿¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Áá¡¹¤ËË°¤¤ÆºÆ¤Ó»ä¤Î¸µ¤Ø¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ÆOK¡×¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡ÊÄ«Áá¤¹¤®¤ë»þ´Ö¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤È¥²¡¼¥à¤Ï¡ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¾®Ìö¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ´®Ç½¤¹¤ëËö¤Ã»Ò¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â¥²¡¼¥à¤â»þ´Ö¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿²Ë¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¾®1¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÈ¯¸À¤ò¤¹¤ëËö¤Ã»Ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯»ä¤Î»Å»ö¤â¤Ò¤ÈÃÊÍî¤·¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ëËö¤Ã»Ò¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤òÁ´¿È¤ËÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¹¥±¥Á¡¼¥à¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ïµ¢Âð¤·¤¿·»¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢Ìµ»ö¡¢²Ë¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ëö¤Ã»Ò¡£
·»Äï¤¬Â¿¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·»ÄïÆ±»Î¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ëö¤Ã»Ò¤Î¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤â¤¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢º£¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¤Ê¡Á¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢·»Äï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·´¶¤¸¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
(¥Û¥ê¥«¥ó)