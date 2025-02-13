£Ì£É£Î£Ë¡õ£Í¡¢º£´üºÇ½ª¤Ï5¡óÁý¤Ç3´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢3.4±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¢¥ó¥É¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó <2170> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î13ÆüÃë(12:00)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£24Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ29.9¡óÁý¤Î36.9²¯±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢25Ç¯12·î´ü¤âÁ°´üÈæ5.1¡óÁý¤Î38.7²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢3´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5´üÏ¢Â³Áý¼ý¡¢4´üÏ¢Â³Áý±×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤ò3.3±ß(Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï12.2±ß)¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¡¢º£´ü¤ÏÁ°´üÈæ3.4±ßÁý¤Î15.6±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.3¡óÁý¤Î11.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î14.6¡ó¢ª14.5¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´ü¤Î´üËöÇÛÅö¤ò3.3±ß(Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï12.2±ß)¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¡¢º£´ü¤ÏÁ°´üÈæ3.4±ßÁý¤Î15.6±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.3¡óÁý¤Î11.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î14.6¡ó¢ª14.5¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹