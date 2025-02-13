¸µ¥Õ¥¸¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¥¢¥Ê¡¢´ÔÎñ·Þ¤¨¤¿Æî¸¶À¶Î´¤ò·É°Õ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½ËÊ¡¡ÖÆ±À¤Âå¤ÎÀ±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¾®ÅçÆàÄÅ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬13Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æî¸¶À¶Î´¡Ê60¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¾®Åç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2025.2.13¡¡½Ë´ÔÎñ¡¡Æî¸¶¤µ¤ó#´ÔÎñ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆî¸¶¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢#¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹#¶¸¸À¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¡¢¡¢¹¥´ñ¿´¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢¸«½¬¤¤¤¿¤¯Æ±À¤Âå¤ÎÀ±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¡Ö60Âå¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤ò¡¢¶á¤¯¤ÇÇÒ¸«¤Ç¤¤ë¹¬¤»¡¢¡¢²æ¡¹¤â´èÄ¥¤é¤Í¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£