グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、東京ばな奈にしかない描きおこしアートを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のトラベルバッグが羽田空港限定で発売されます☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈「ミッキーマウス&ミニーマウス/折りたたみトラベルバッグ」

価格:2,750円(税込)

発売日:2025年2月19日(水)〜8月末頃 ※なくなり次第終了

サイズ:約 横55cm(下40cm)×縦31cm×マチ17cm

販売店舗:羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)店がリニューアルオープン!

リニューアルオープンを記念して、旅のお供にぴったりな「ミッキーマウス&ミニーマウス/折りたたみトラベルバッグ」が新たに発売されます。

お祝いのために描きおこされた記念アート「スターライトセレナーデ」の舞台は、ロマンティックな星降る夜。

永遠の恋人「ミッキーマウス」から「ミニーマウス」へ捧げる甘いメロディが聞こえてきそうな、幻想的な世界に心惹かれるトラベルバッグです。

バッグには、ちょっとした小物を入れるのにも嬉しい内ポケット付き。

肩にかけられて荷物がたっぷり入るので、空の旅やテーマパークへのお出かけはもちろん、ペアレンツバッグや普段のお買い物にもぴったりです。

小さく折りたためるので、持ち運びやすいのも嬉しいポイント。

バッグにしのばせて、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のロマンティックな世界がたっぷり楽しめます☆

「スターライトセレナーデ」とは

2024年11月で誕生5周年を迎えた「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

日ごろお土産として選んでくださるゲストに感謝の気持ちを込めて、描きおこしの記念アート「スターライトセレナーデ」が誕生しました。

アニバーサリー缶やオリジナルグッズはどれも記念アートをたっぷり楽しめるよう細部までこだわりたっぷりです☆

販売中:アニバーサリー缶『ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味』

価格:6袋入 1,944円(税込)

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年を記念して発売されているアニバーサリー缶。

360度どこから見ても「スターライトセレナーデ」のアートが楽しめる、こだわりが光るスイーツです。

中のお菓子は、「ミッキーマウス」が飛び出したような3Dミッキーアイコンのハッピーコーンスイーツ。

全粒粉やライ麦などを加えた香ばし生地が、コクのあるミルクチョコレートとまろやかココアで包みこまれています。

ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味!ディズニー SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味!ディズニー SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 続きを見る

東京ばな奈にしかない描きおこしアートを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のトラベルバッグ。

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)店にて2025年2月19日より発売される「ミッキーマウス&ミニーマウス/折りたたみトラベルバッグ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 折りたたみできるミッキー&ミニーのトラベルバッグ!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 appeared first on Dtimes.