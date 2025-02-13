½üÀãÃæ»ö¸Î¤È¤ß¤ÆÁÜºº¡¡ÉÙ»³»ÔºÙÆþÃÏ°è¤Ç£¸£°ºÐ½÷À¡¡Àã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¸½¾ì¤Ç»àË´³ÎÇ§
ÉÙ»³»Ô¤ÎºÙÆþÃÏ°è¤Ç¤¤Î¤¦¡¢80ºÐ¤Î½÷À¤¬¼«Âð¤Î¸¼´ØÀè¤ÇÀã¤ËËä¤â¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ß¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»³»Ô°ÃÃ«¤Ë¤¢¤ëÃæÂ¼¸ü»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Î²È¤Î¸¼´ØÀè¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬Àã¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¦¤ÄÉú¤»¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢ÁÜ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤±119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á²ÈÂ²¤¬¼þ°Ï¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸«¾ì½ê¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¥¹¥³¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢½üÀãÃæ¤Î»ö¸Î¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»à°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£