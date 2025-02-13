±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÀã¤òÈ¼¤¦¶¯¤¤É÷¡¡Å´Æ»¤ä¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¡¡¤³¤Î¸å¤â¶¯¤¤É÷¤ËÃí°Õ¤ò
µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç13ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤Ï±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤Õ¤Ö¤¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÂÀÅÄ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖJR½©ÅÄ±ØÁ°¤Ç¤¹¡£²£²¥¤ê¤ÎÀã¤¬´é¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Á¤é¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ë¾Ã²ÐÀò¤Î´ÇÈÄ¤âÉ÷¤ËÀú¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç13ÆüÄ«¤Î¸©Æâ¤Ï±è´ß¤òÃæ¿´¤ËÀã¤òÈ¼¤Ã¤ÆÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤ÏÇ½Âå»Ô¤È½©ÅÄ»Ô¤Ç24.2¥áー¥È¥ë¡¢¤Ë¤«¤Û»Ô¤Ç23.5¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
JR¤Î±©±ÛÀþ¤Ï¿·²°±Ø¤È»³·Á¤Î¿á±º±Ø¤Î´Ö¤Ç¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¤Þ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÖÎØÀþ¤Ï¸á¸å1»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÁ´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¸ÞÇ½Àþ¤Ë¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ï½©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÅìµþ¡¢Âçºå¡¢»¥ËÚÊØ¤Ë·ç¹Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â·ç¹Ò¤äÃÙ¤ì¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î±¿¹Ò¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É÷¤Î¶¯¤¤¾õÂÖ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤âÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤Õ¤Ö¤¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£