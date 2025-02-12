¡ÖÀ¼Í¥Ì¾´Õ¡×·ÇºÜ¿Í¿ô¤¬Ìó20Ç¯¤Ç5ÇÜÁý¡¢1099Ì¾¤ËÅþÃ£¡¡º´ÁÒ°½²»¤¬É½»æ¤Î¡ÖÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê3·î¹æ¡×¤ËÃíÌÜ¡¡
¡¡ÁÏ´©30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¼Í¥ÀìÌç·î´©»ï¡ØÀ¼Í¥¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡ÊÈ¯¹Ô¡§¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¡Ë¤Î3·î¹æ¡×¤¬¡¢2·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢À¼Í¥¡¦º´ÁÒ°½²»¤¬É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÀ¼Í¥Ì¾´Õ¡×·ÇºÜ¿Í¿ô¤¬1099Ì¾¤Ë¡ªÆâÍÆ¤Ï¡©
¡¡¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤«¤é¡¢º´ÁÒ°½²»¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡£ÉÕÏ¿¤Ï¡ÖÀ¼Í¥Ì¾´Õ2025¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤ä¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¿¦¶È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¿¦¶È¤Ç¡¢TVÈÖÁÈ¤äCM¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡¦¼ª¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ÏÇúÈ¯Åª³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿ô»ú¤ÇÊª¸ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¼Í¥Ì¾´Õ¡×¤Î·ÇºÜ¿Í¿ô¤À¡£2025Ç¯ÈÇ¡ÖÀ¼Í¥Ì¾´Õ2025 ½÷ÀÊÔ¡×¤Î·ÇºÜ¿Í¿ô¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë1099Ì¾¤ËÅþÃ£¡£½éÂå2001Ç¯ÈÇ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿225Ì¾¤ÎÌó5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿É½»æ¡¦´¬Æ¬ÂçÆÃ½¸¤Ë¤Ï¡¢¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Î°åÎÅ5¥ß¥¹¥Æ¥êー¥¢¥Ë¥á¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤«¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Å·µ×Âë±û¤ò±é¤¸¤ëº´ÁÒ°½²»¤¬ÅÐ¾ì¡£Âë±û¤Î·¿ÇË¤ê¤ÊÀ³Ê¤ÈËÄÂç¤ÊÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¿äÍýÎÏ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Çò°áÉ÷°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤âÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢TrySail¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢¹âÌîËãÎ¤²Â¡¢Î©²ÖÆüºÚ¡¢ÀÄÌÚÍÛºÚ¤ÎÆÃ½¸¤Ê¤É¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯¿Íµ¤½÷ÀÀ¼Í¥¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤¤¤¨¤ë°ìºý¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë