¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤Î·Ð±ÄÅý¹ç¡Ö¶¨µÄÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡×¤òÀµ¼°·èÄê¤Ø¡¡¡ÖÎ¾¼Ò¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¡×1¤«·îÈ¾¤Ç¤Ä¤Ö¤ì¤ë
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿·Ð±ÄÅý¹ç¤Î¶¨µÄ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Æü»ºËÜ¼ÒÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Åý¹ç¸å¤Ë¤ÏÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡Ö±Ä¶ÈÍø±×3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¤È¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤¬ÉÁ¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢¤ï¤º¤«1¤«·îÈ¾¤ÇÀµ¼°¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡¢¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤È¤â¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤ò³«¤¡¢·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î·è»»²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»ÄÇ°¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿É½¾ð¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÏµîÇ¯12·î¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè·îÃæ½Ü¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬¼¨¤·¤¿¡Ö100¡ó»Ò²ñ¼Ò²½¡×°Æ¤ËÆü»º¤¬¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¨µÄ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤òÃæ¿´¤ËEV¡áÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ³×¿·¤¬·àÅª¤Ë¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤âÆü»º¤âÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆü»º¤Ïº£Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤¬9³ä¸º¾¯¤¹¤ë¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ç¡¢·Ð±Ä¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÅÄ¼ÒÄ¹¤Î·Ð±ÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£