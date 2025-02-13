US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤á¤°¤ê ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÄ´À°¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡× É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤â
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹ÝÂç¼êUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÅê»ñ¡×¤Ê¤éÇ§¤á¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Î´´Éô¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÆüËÜÀ½Å´¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¸¡Æ¤¡¦Ä´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤ÐÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¸ò¾Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Çã¼ý·×²è¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆüËÜÀ½Å´¤Î¿¹Éû²ñÄ¹¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÂ¦¶á¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ï¶¶ËÜ±ÑÆó²ñÄ¹¤¬Î×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤«¤éÆüÄø¤Ê¤É¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²ñÃÌ¤ÏÍè½µ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£