¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤Ä¶Ç»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×¥ì¥·¥Ô510Ëü²óºÆÀ¸¤ÇÏÃÂê¡ÖÁáÂ®ºî¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÇ»¸ü¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âÂÀ¤é¤Ê¤¤¡ªÄ¶Ç»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
¡ÚÆ°²è¡Ûº®¤¼¤Æ¥ì¥ó¥Á¥ó3Ê¬¢ªº®¤¼¤ë¤À¤±¡ªÇ»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Îºî¤êÊý
TikTok¤Ç510Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2¥«·î¤Ç7¥¥íÁé¤»¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¡¢¤Î¤Î¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Ç»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éËÜÅö¤ËÇ»¸ü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ÆËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Î¤µ¤ó¡Ê@nono_healthy_recipes¡Ë¡£º£²ó¤ÎÇ»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢Æ¦Éå¤ÈÊÆÊ´¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎºàÎÁ¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ºàÎÁ¤Èºî¤êÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¢¦ºàÎÁ
Íñ1¸Ä¡¢Æ¦Éå150g¡¢ÊÆÊ´25g¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼20g¡¢´ÅÌ£ÎÁ30g
¢¦ºî¤êÊý
¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÆ¦Éå¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë
¢¡¤ËºàÎÁ¤¹¤Ù¤Æ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë
£·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¢¤òÆþ¤ì¤ë
¤ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600w¤Ç3¡Á5Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë
¥ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3»þ´ÖÎä¤ä¤¹
¡ÖºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤Æº®¤¼¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤·¤¿¸å¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤¹¤À¤±¡ª¡×¤Ç´°À®¤¹¤ëº£²ó¤Î°ìÉÊ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤êÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤È¤Î¤Î¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
◼️Æ¦Éå¤ÏÌÚÌÊ¤Ç¤â¸¨¤´¤·¤Ç¤â¤É¤Á¤é¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡©
¢ª¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¡ªÌÚÌÊ¤À¤È¤º¤Ã¤·¤ê´¶¡¢¸¨¤À¤È³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼️Æ¦Éå¤Î¿åÀÚ¤ê¤ÏÉ¬Í×¡©´ÅÌ£ÎÁ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¢ªÆ¦Éå¤Î¿åÀÚ¤ê¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£´ÅÌ£ÎÁ¤Ï»°²¹Åü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çòº½Åü¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
◼️¾Æ¤¯»þ¤ÎÍÆ´ï¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©ÉÛ¶Ò¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¢ª11cm¤Î¥±¡¼¥·¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼️Æ¦Éå¤Çºî¤ë¤Î¤È¡¢¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Çºî¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î¸ýÍÏ¤±´¶¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢ªÆ¦Éå¤À¤È¡Ø¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¡Ù¡¢¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï¡Ø¤º¤Ã¤·¤êÇ»¸ü¡Ù¤Ç¤¹¡£Æ¦Éå¤ÎÊý¤¬³ê¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¦Éå¤ÎÌ£¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÃÇÁ³¤ª¤«¤é¤Çºî¤ë¤Î¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤¿
¡¡¼«¿È¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Î¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤ÎÇ»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¤Ï¡©
¡Ö¥³¥Ä¤Ï¡¢¶õµ¤È´¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ó¥Á¥ó¶ñ¹ç¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢3Ê¬¥Á¥ó¤·¤¿ºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î2¡¢3cm¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿´ÉôÊ¬¡Ê3¡Á4cm¡Ë¤Î¤ßÈ¾À¸¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÈ¾À¸¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥é¥¹2¡¢3Ê¬¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢¤½¤Î¸å3»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤êÎä¤ä¤¹¤È¡¢¤º¤Ã¤·¤êÇ»¸ü¤Ê¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¼¡¼Â¾¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÄ²³è¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´ÊÃ±¥³¥³¥¢¾ø¤·¥Ñ¥ó¤ä¡¢Æ¦Éå¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ø¤ª¤«¤é¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ù¤Çºî¤ëÇ»¸ü¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼SNS¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¡¼ê·Ú¤ÊºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤³¤È¡¢¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¡¢Ã¯¤Ç¤â¿¿»÷¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÍÑ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ª¤Î3ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÆ°²è¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¦¤è¤¦»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Î¤Î¤µ¤ó¤ÎTikTok¡Ê@nono_healthy_recipes¡Ë¤äInstagram¡Ê@nono_healthy_recipes_¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¤âºî¤ì¤ë´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥Ø¥ë¥·¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÙÉô¤Î¾®Êª¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡¦¸Þ¥öÀ¥ ¤¢¤ª¡Ë