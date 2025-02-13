Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¢¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï£µ£±£±±ß¹â¤Î£³Ëü£¹£´£·£´±ß¡ÄÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê
¡¡£±£³Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£²£²£µ¼ï¡Ë¤Î¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°Æü½ªÃÍÈæ£µ£±£±±ß£±£°Á¬¹â¤Î£³Ëü£¹£´£·£´±ß£¸£°Á¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ç±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¶ÈÀÓ¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÍ¢½Ð´ØÏ¢³ô¤òÃæ¿´¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¹â¤ò¼õ¤±¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø¤¶¤ä¤Î³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¶ä¹Ô¤ä¾Ú·ô³ô¤âÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Ø¤Î·Ù²ü¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹¥·è»»ÌÃÊÁ¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÂç¼ê¾Ú·ô¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£