´Ú¹ñÌîÅÞÂåÉ½½±·â¤ÎÃË¡¢·º³ÎÄê¡¡ºÇ¹âºÛ¡¢Ä¨Ìò15Ç¯
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñºÇ¹âºÛ¤Ï13Æü¡¢ºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀÂåÉ½¤Î¼ó¤ò»É¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿60Âå¤ÎÃËÂ¦¤Î¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£Ä¨Ìò15Ç¯¤È¤·¤¿Æó¿³È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤ä¼êÃÊ¡¢·ë²Ì¤Ê¤ÉÎÌ·º¤Î¾ò·ï¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¨Ìò15Ç¯¤È¤·¤¿°ì¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¤¿Æó¿³È½·è¤¬¡ÖÃø¤·¤¯ÉÔÅö¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏºòÇ¯1·î¡¢³ø»³¤ò»ë»¡¤·¤¿Íû»á¤ò½±·â¡£»Ù»ý¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ»¦³²¤ò»î¤ß¡¢4·î¤ÎÁíÁªµó¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Íû»á¤ÏðôÀÅÌ®¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ìÌó1½µ´ÖÆþ±¡¤·¤¿¡£