Jリーガー人気１位に選ばれたメッシ。(C)Getty Images

写真拡大

　２月14日に行なわれるガンバvs.セレッソの“大阪ダービー”で幕を開ける2025シーズンのJリーグ。『サッカーダイジェスト』では開幕に先立ち、J全60クラブの情報が満載の『2025 J１＆J２＆J３選手名鑑』を刊行した。

　この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では、「好きな海外の選手」の回答を集計（J１クラブのみ）し、トップ20を発表する。

　41票で単独の１位に輝いたのは、バロンドールを史上最多８度受賞している“世界最高プレーヤー”リオネル・メッシ。２位に続くのは、メッシとともに一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウド、３位にはサッカー王国ブラジルのスター、ネイマールが入りJリーガーからの人気を獲得している。
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
　Jリーガーの選ぶ、「好きな海外の選手」トップ20は以下のとおり。

１位　リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）41票
２位　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）26票
３位　ネイマール（サントス）21票
４位　ロナウジーニョ（元バルセロナほか）15票
　　　ケビン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）15票
６位　ファン・ダイク（リバプール）14票
　　　アンドレス・イニエスタ（元バルセロナほか）14票
８位　セルヒオ・ラモス（モンテレイ）12票
９位　セルヒオ・ブスケッツ（インテル・マイアミ）11票
10位　マルセロ（元レアル・マドリーほか）10票
　　　 カイル・ウォーカー（ミラン）10票
12位　ロナウド（元レアル・マドリーほか）８票
13位　エンゴロ・カンテ（アル・イテハド）７票
　　　 ロドリ（マンチェスター・シティ）７票
15位　テア・シュテーゲン（バルセロナ）６票
　　　 ルカ・モドリッチ（レアル・マドリー）６票
　　　 エデルソン（マンチェスター・シティ）６票
18位　ペドリ（バルセロナ）５票
　　　 ジャンルイジ・ブッフォン（元ユベントスほか）５票
　　　 コール・パーマー（チェルシー）５票
　　　 カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）５票
　　　 キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）５票
　　　 アンドリュー・ロバートソン（リバプール）５票

構成●サッカーダイジェストWeb編集部