Jリーガーが選ぶ「好きな海外の選手」ランキング！ “世界最高プレーヤー”が圧倒的１位に！ ２位と３位は僅差で…
２月14日に行なわれるガンバvs.セレッソの“大阪ダービー”で幕を開ける2025シーズンのJリーグ。『サッカーダイジェスト』では開幕に先立ち、J全60クラブの情報が満載の『2025 J１＆J２＆J３選手名鑑』を刊行した。
この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では、「好きな海外の選手」の回答を集計（J１クラブのみ）し、トップ20を発表する。
41票で単独の１位に輝いたのは、バロンドールを史上最多８度受賞している“世界最高プレーヤー”リオネル・メッシ。２位に続くのは、メッシとともに一時代を築いたクリスティアーノ・ロナウド、３位にはサッカー王国ブラジルのスター、ネイマールが入りJリーガーからの人気を獲得している。
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
Jリーガーの選ぶ、「好きな海外の選手」トップ20は以下のとおり。
１位 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）41票
２位 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）26票
３位 ネイマール（サントス）21票
４位 ロナウジーニョ（元バルセロナほか）15票
ケビン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）15票
６位 ファン・ダイク（リバプール）14票
アンドレス・イニエスタ（元バルセロナほか）14票
８位 セルヒオ・ラモス（モンテレイ）12票
９位 セルヒオ・ブスケッツ（インテル・マイアミ）11票
10位 マルセロ（元レアル・マドリーほか）10票
カイル・ウォーカー（ミラン）10票
12位 ロナウド（元レアル・マドリーほか）８票
13位 エンゴロ・カンテ（アル・イテハド）７票
ロドリ（マンチェスター・シティ）７票
15位 テア・シュテーゲン（バルセロナ）６票
ルカ・モドリッチ（レアル・マドリー）６票
エデルソン（マンチェスター・シティ）６票
18位 ペドリ（バルセロナ）５票
ジャンルイジ・ブッフォン（元ユベントスほか）５票
コール・パーマー（チェルシー）５票
カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）５票
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）５票
アンドリュー・ロバートソン（リバプール）５票
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
この名鑑の制作に際し、各クラブに協力をいただき、選手たちへ様々なアンケートを実施。その中から本稿では、「好きな海外の選手」の回答を集計（J１クラブのみ）し、トップ20を発表する。
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
Jリーガーの選ぶ、「好きな海外の選手」トップ20は以下のとおり。
１位 リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）41票
２位 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）26票
３位 ネイマール（サントス）21票
４位 ロナウジーニョ（元バルセロナほか）15票
ケビン・デ・ブライネ（マンチェスター・シティ）15票
６位 ファン・ダイク（リバプール）14票
アンドレス・イニエスタ（元バルセロナほか）14票
８位 セルヒオ・ラモス（モンテレイ）12票
９位 セルヒオ・ブスケッツ（インテル・マイアミ）11票
10位 マルセロ（元レアル・マドリーほか）10票
カイル・ウォーカー（ミラン）10票
12位 ロナウド（元レアル・マドリーほか）８票
13位 エンゴロ・カンテ（アル・イテハド）７票
ロドリ（マンチェスター・シティ）７票
15位 テア・シュテーゲン（バルセロナ）６票
ルカ・モドリッチ（レアル・マドリー）６票
エデルソン（マンチェスター・シティ）６票
18位 ペドリ（バルセロナ）５票
ジャンルイジ・ブッフォン（元ユベントスほか）５票
コール・パーマー（チェルシー）５票
カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）５票
キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）５票
アンドリュー・ロバートソン（リバプール）５票
構成●サッカーダイジェストWeb編集部