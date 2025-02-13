¾å²¼¿åÆ»¶É¤ò²ÈÂðÁÜº÷ ÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤ò¹©»ö¶È¼Ô¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç¿¦°÷2¿ÍÂáÊá ¿åÆ»¹©Ì³²Ý¤ÎÇÛÃÖ¸«Ä¾¤·¤Ø »°½Å¡¦ÄÅ»Ô
»°½Å¸©¤ÎÄÅ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤Î¿¦°÷2¿Í¤¬¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»°½Å¸©·Ù¤¬¿åÆ»¶É¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¾å²¼¿åÆ»¶É¤ò²ÈÂðÁÜº÷ ÀöÂõµ¡¤Ê¤É¤ò¹©»ö¶È¼Ô¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç¿¦°÷2¿ÍÂáÊá ¿åÆ»¹©Ì³²Ý¤ÎÇÛÃÖ¸«Ä¾¤·¤Ø »°½Å¡¦ÄÅ»Ô
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2022Ç¯7·îº¢¤«¤é2024Ç¯4·îº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÄÅ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤Î¿¦°÷¡¢ÃæÂ¼°ìÃËÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤é2¿Í¤¬¡¢»ÔÆâ¤Î¹©»ö²ñ¼Ò¤ËÍ¥ÀèÅª¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤Ë²ñ¼ÒÂåÉ½¤Î¿·µïÍø±ÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê50¡Ë¤«¤éÀöÂõµ¡¤Ê¤É·×20Ëü±ßÁêÅö¤ÎÊªÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ýÏÅ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤Î¤¦ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤Ï»°½Å¸©·Ù¤¬ÄÅ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤ò°ú¤Â³¤Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ÄÅ»Ô¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤áÃæÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÆ»¹©Ì³²Ý¤Î¿¦°÷ÇÛÃÖ¤Ê¤É¤ò¡¢¤³¤È¤·4·î¤«¤é¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£