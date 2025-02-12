¡ÚB¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÛÁÀ¤¦¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¡ª¥¨¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤Î¼«¸ÊPR¤Þ¤È¤á～B1ÊÔ～
2·î4Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤ÇÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ØB.LEAGUE ¥â¥ÆÃËNo.1·èÄêÀï 2025¡Ù¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥¢¥à¡Ø¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¹¬¤»¥¹¥¤ー¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ª²Û»Ò¥áー¥«ー¡¦ÉÔÆó²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿¾Þ¤Ç¤¹¡£
¼õ¾Þ¤Î´ð½à¤Ï¡Ø¹¬¤»¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÁª¼ê¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¿³ºº°÷¤ÏÉÔÆó²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Ì³¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼«¸ÊPR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¤½¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ÀçÂæ89ERS
/¡¿- ÀçÂæ89ERS (@89ERS_Official) February 7, 2025
¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ
¿äÁ¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹💗
¡À
¸½ºß¡¢¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅÃæ😊😆#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ ¤Ë #¥ä¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ó Áª¼ê¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹🤤🍫🍪
¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤ #¿·¾Â Áª¼ê¤«¤é¤Î¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹🤭
💛»²²ÃÊýË¡¡Ä https://t.co/1spYXkTTbh pic.twitter.com/V7A0Kh32d2
°ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä
╭¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬╮- °ñ¾ë¥í¥Ü¥Ã¥Ä (@ibarakirobots) February 7, 2025
¡¡¡¡¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
╰¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬£ö¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬╯#Á´°÷¥·¥åー¥´ー ¤È°ì½ï¤Ë🍫#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ÉÔÆó²È¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡×¤Ë #Àõ°æ½¤¸à ¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹🍫
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¡Ä pic.twitter.com/4obUQcsSMT
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹
¸½ºß¡¢¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ ¤Ë#7 ¾®ÀîÁª¼ê¤ò¿äÁ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª- ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) February 6, 2025
¢§»²²ÃÊýË¡
①¡Ø#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾®ÀîÆØÌé ¡Ù¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ËÅê¹Æ
② B.LEAGUE¸ø¼°X¡Ê@B_LEAGUE¡Ë¤ÈÉÔÆó²È¸ø¼°X(@fujiya_jp)¤ò¥Õ¥©¥íー
¢§±þÊç´ü´Ö¡Ä https://t.co/R1HzTPP14A pic.twitter.com/BsllJSqfkT
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º
#1Æü1JT 🇩🇪- ·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º (@gunmacrane3ders) February 6, 2025
🔽º£Æü¤ÎWEBÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é¡ªhttps://t.co/TC0RDvZ34c#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¤Ç¤Ï ³ô¼°²ñ¼Ò #ÉÔÆó²È ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡×¤â³«ºÅÃæ🍪¡¡
¤¼¤ÒJT¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¿äÁ¦¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹🤗
¿äÁ¦ÊýË¡📄
①B.LEAGUE¸ø¼°X(@B_LEAGUE)¤ÈÉÔÆó²È¸ø¼°X(@fujiya_jp)¤ò¥Õ¥©¥íー¡ª¡Ä https://t.co/WpkhvuH89u pic.twitter.com/mN1NR8EoTp
±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
#ÉÔÆó²È ¡Ø¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù- ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º (@KoshigayaAlphas) February 10, 2025
¤ÎÅê¹Æ¤âÌÀÆü23:59ÄùÀÚ¤Ç¤¹¡ª#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì»Í²È³¡¿Í@S3_kaito
¤¼¤Ò±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ #B¥êー¥°#²øÅð¥«¥¤¥È¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤ https://t.co/yFfr29lIbz pic.twitter.com/V2EkWXwlKs
ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
¡Ú🥹¥¯¥ê¥¹¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤🥹¡Û#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¤Ë¤Æ #ÉÔÆó²È¡Ø¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤¬³«ºÅÃæ🍫✨¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥ê¥¹¤Ø¤Î¿äÁ¦¤¬¿³ºº¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â....🐈⬛¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç¤ª²Û»Ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â😳- ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤· 🛫PAINT IT JETS✨ (@CHIBAJETS) February 7, 2025
»²²ÃÊýË¡¢§
1️⃣ #¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¥¹¥ß¥¹ ¤òX¤ÇÅê¹Æ📮
2️⃣¡Ä https://t.co/lDIkSKR773 pic.twitter.com/H90aoyd2AP
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹
B.LEAGUE ¥â¥ÆÃËNo.1·èÄêÀï 2025- Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹⚡️Àîºê¤«¤é¥Ð¥¹¥±¤ÎÌ¤Íè¤ò⚡️ (@brave_thunders) February 6, 2025
ÉÔÆó²È¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡×🍭
ÉÔÆó²È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Áª¤ÖÆÃÊÌ¾Þ¤Ç¡¢
¾Ð´é¤¬°ìÈÖÁÇÅ¨¤ÊÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹☺️
¡Ö9ÂåÌÜ¥â¥ÆÃËNo.1(¥°¥é¥ó¥×¥ê)¡×¤ä¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¥ã¥é¤Ç¾Þ¡×¤È¤ÎW¼õ¾Þ¤â💡
¤¼¤Ò #¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì±×»ÒÂó¸Ê ¤Ç¿äÁ¦¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹💌#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó pic.twitter.com/9f2TJdqiUp
²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º
¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥¢¥à¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ìCM- ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º (@b_corsairs) February 6, 2025
¡ÖÎ¦¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥ÈÊÓ¡×30ÉÃ#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ìºû»³Î¦#¥Óー¥³¥ë #¥Á¥ç¥³¤À¤é¤± #¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì #B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó #¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ @fujiya_jp pic.twitter.com/8JVTsc261H
»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó #ÉÔÆó²È¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó #»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ ¤Î²Ä°¦¤¤Ëö¤Ã»Ò #Í¯Àîñ¥ÅÍ Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©🤭#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ìÍ¯Àîñ¥ÅÍ ¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢X¤ò¤ï¤Ã¤¯¤ó¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦📱💕¡Ä https://t.co/B6lu3IAdT0 pic.twitter.com/PjrYHNaXXN- »°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹🐤🔥SAN-EN NEOPHOENIX (@NEO_PHOENIX) February 4, 2025
¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°
¡¿- ¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²° (@FE_758) February 7, 2025
B.LEAGUE¥â¥ÆÃËNo.1·èÄêÀï2025🤍#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ😆
¡À
¡Ö#¥Á¥ç¥³¤À¤é¤±¡×¤È¡Ö#¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢#¿ÀÅÄÁÔ°ìÏº Áª¼ê¤È #´Ý»³²íÇµ ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë☺️#ÆâÈøÁïÍý Áª¼ê¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤¹😆👍#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ìÆâÈøÁïÍý¡Ä https://t.co/Fb2MJBezqq pic.twitter.com/mjqlYAKbOb
¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹
🍫B¥êー¥°¥â¥ÆÃËNo.1·èÄêÀï🍫- ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹ SHIGA LAKES (@shigalakestars) February 10, 2025
¡Ø¿ä¤·¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ù¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹‼️
¥À¥ó¥Ç¥£¤ËÌ´Ãæ¤Ç¾ïÅÄÁª¼ê¤ÎÂçÆÀ°ÕÊ¬Ìî¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÀëÅÁ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿😭😭😭
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
❶#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾ïÅÄ¹ÌÊ¿ ¤òX¤ÇÅê¹Æ
❷B.LEAGUE¸ø¼°X¡Ê@B_LEAGUE¡Ë¤ÈÉÔÆó²È¸ø¼°X(@fujiya_jp)¤ò¥Õ¥©¥íー¡Ä pic.twitter.com/hAhaLZU8MD
µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º
#¥é¥·ー¥É¥Õ¥¡¥éー¥º Áª¼ê¤Ï¡¢#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹🍫💘- µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º (@kyotohannaryz) February 11, 2025
ËÜ¿Í¹Í°Æ¤Î¾®¼Çµï¤ÈËþÌÌ¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¢¤«¤ï¤¤¤µËþÅÀ🫶
º£Æü¤ÎÅêÉ¼¤¬¤Þ¤À¤ÎÊý¤Ï¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤¼¤ÒÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹🗳️
¢§B.LEAGUE CARDÅêÉ¼📮https://t.co/f4at3KJLlF
¢§WEBÅêÉ¼(2/11(²Ð)ÀìÍÑ)https://t.co/e2esmoNJWi¡Ä pic.twitter.com/2mXvpp29it
Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ
Ž¡*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*Ž¡- Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ (@osakaevessa) February 4, 2025
ÄÌÅ·³Õ¤ÈËÒ¤È¥Á¥ç¥³¤Þ¤ß¤ì🍫
Ž¡*⑅୨୧┈┈┈┈┈┈┈୨୧⑅*Ž¡
B.LEAGUE ¥â¥ÆÃË·èÄêÀï2025¤Ç¤Ï¡¢#³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆó²È ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è ¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡× ¤â³«ºÅÃæ🍪
ÅêÉ¼´ü´ÖÃæ¡ÖÂçºå¡ß¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¡× ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Âçºå¤ÎÌ¾½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹📸¡Ä pic.twitter.com/2n6uTQ194o
Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯
#B¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¤Ç¤Ï¡¢#ÉÔÆó²È ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è ¡Ö#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡× ¤â³«ºÅÃæ🎊- Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯ (@susanoo_m) February 10, 2025
¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥¦¥¤Ç¤¹¤¬...
🍫¥Á¥ç¥³¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç·»µ®¤Î #Ã«¸ýÂçÃÒ ¤¬
¿äÁ¦¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì✨❤️🔥
¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤â
ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ä pic.twitter.com/XGITMpnCew
¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º
⚡·¯¤Î¿´¤Ë¡¢"ËÜ"µ¤¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å⚡- ¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º (@HIROSHIMADFLIES) February 8, 2025
B.LEAGUE ¥â¥ÆÃË No.1 ·èÄêÀï 2025 🍫💕
ËÜÆü¤ÎÅêÉ¼¤Ï¤ªºÑ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©#»ûÅèÎÉ Áª¼ê¤ÎºÇ¶¯¥¹¥Þ¥¤¥ë½¸¤ò¤ªÆÏ¤±...☺️
ËÜÆü2/8(ÅÚ)¤ÎWEBÅêÉ¼¤Ï¤³¤Á¤é👇https://t.co/yXSs4oNHeb#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì»ûÅèÎÉ #¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º #B¥êー¥° #¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× #¥Ð¥¹¥± pic.twitter.com/WJfSKyMbZs
º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
B.LEAGUE ¥â¥ÆÃË·èÄêÀï2025¤Ç¤Ï¡¢#³ô¼°²ñ¼ÒÉÔÆó²È ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è ¡Ú#¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Û¤â³«ºÅÃæ☺️🍫- ¡Ú¸ø¼°¡Ûº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º 🏀 (@SagaBallooners) February 6, 2025
¡Ö #¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì°æ¾åÎÊÂÁ ¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÉÔÆó²È¤Î¤ª²Û»ÒµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¬ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë🍪🎁
¤µ¤é¤Ë¡¢BALNISTA¤ÎÅê¹Æ¤¬ #¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ ¤Î¿³ºº¤ÎÎÏ¤Ë💪❤️¡Ä pic.twitter.com/m7A6OJkJQt
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ï2·î14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
´ØÏ¢µ»ö ¡ÚB¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÛÁÀ¤¦¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¡ª¥¨¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤Î¼«¸ÊPR¤Þ¤È¤á～B2ÊÔ～ ¡ÚB¥êー¥°¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ÛÁÀ¤¦¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Þ¤ß¤ì¾Þ¡Ù¡ª¥¨¥ó¥È¥êーÁª¼ê¤Î¼«¸ÊPR¤Þ¤È¤á～B3ÊÔ～