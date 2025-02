Appleは2019年から動画ストリーミングサービスのApple TV+を展開しています。このApple TV+のコンテンツを再生できるApple TVアプリのAndroid版が2025年2月12日(水)に登場しました。AndroidユーザーはGoogle Playのアカウントを用いてApple TV+のサブスクリプション登録が可能です。Apple TVアプリ、Android向けの提供を開始 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/02/the-apple-tv-app-is-now-available-on-android/Apple TV app now available on Google Play storehttps://blog.google/feed/apple-tv-google-play/Apple TV+はAppleのオリジナル映画やドキュメンタリー作品を視聴できるサブスクリプション型の動画ストリーミングサービスです。Apple TV+はiPhoneやMac、Apple TV 4KなどのApple製デバイスで視聴可能なほか、PlayStationシリーズやXboxシリーズにも対応しています。2021年にはGoogle TV向けのApple TVアプリがリリースされており、Google製サービスを用いてApple TV+を視聴できる環境が整いはじめました。2024年5月にはAndroid版のアプリの開発が報じられ、その登場が期待されていました。AppleがAndroidスマートフォン・タブレット向けにApple TVアプリを開発中 - GIGAZINEそして、2025年2月12日にAndroid版Apple TVアプリが公開されました。Android版Apple TVアプリはGoogle Play上で無料配布されており、スマートフォンとタブレットで使用可能です。Apple TV - Google Play のアプリhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.apple.atve.androidtv.appletvAndroid版Apple TVアプリのユーザーは、Google Playのアカウントを用いてApple TV+のサブスクリプションに登録できます。料金は月額900円で、7日間の無料トライアルも用意されています。また、Android版Apple TVアプリでは、他のデバイスで視聴したいたコンテンツを続きから再生できる「続きを観る」や、視聴したいコンテンツを記録しておける「ウォッチリスト」などの機能を利用可能。さらに、コンテンツをダウンロードしてオフライン環境で再生することもできます。なお、AppleはPC分野のライバルであるWindows向けのApple TVアプリもリリースしています。AppleがWindows向けアプリの「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」を正式リリース、ただしiTunesはまだ残る - GIGAZINE