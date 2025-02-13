¡Ö¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅð¤ó¤À¡×¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¥Æ¥ó¥È¥¦¥§¥¤¥È80¸Ä¡Ê39Ëü2000±ßÁê¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(31)¤òÂáÊá¡Ú¹áÀî¡Û
¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é¡¢¥Æ¥ó¥ÈÍÑ¤Î¤ª¤â¤ê¤Î¥Æ¥ó¥È¥¦¥§¥¤¥È80¸Ä(»þ²Á¹ç·×39Ëü2000±ßÁêÅö)¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃË¤¬¤¤ç¤¦(13Æü)ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¹áÀ¾ËÌÄ®¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË(31)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏºòÇ¯11·î20Æü¤´¤í¤«¤éº£Ç¯1·î14Æü¸á¸å0»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢ÃË¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤«¤é»þ²Á¹ç·×39Ëü2000±ßÁêÅö¤Î¥Æ¥ó¥È¥¦¥§¥¤¥È80¸Ä¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤«¤éÈï³²ÆÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÁÜºº°÷¤¬¶âÂ°Çã¤¤¼è¤ê¶È¼Ô¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿¥Æ¥ó¥È¥¦¥§¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤·¡¢½êÍ×¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¤ÃË¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÅð¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åð¤ó¤À¤ª¤â¤ê¤ÏÅ´Çã¼è¤ê¶È¼Ô¤ËÇä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£