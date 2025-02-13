°Ç¥Ð¥¤¥È¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¼õ¤±»ÒÍÆµ¿¡¡ÎýÇÏ¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤òºÆÂáÊá
¡¡¼óÅÔ·÷¤ÇÁê¼¡¤°°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤Î¤¦¤Á¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢²¬ºê±Ñ»ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë=½»½êÉÔÄê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü=¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤ÏÊÌ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¡¢13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©±§Éô»Ô¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü°æ¥Î¸ý½Ù²ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¡£
¡¡ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö3²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¬ºêÍÆµ¿¼Ô¤é2¿Í¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÊª¤é¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ºòÇ¯9·î13Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î½÷À¡Ê71¡ËÂð¤ËÄ¹ÃË¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¤«¤Ð¤ó¤È·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¥È¥¤¥ì¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤¿¡×¡Ö300Ëü±ß¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢½÷ÀÂð¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¸½¶â300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£²¬ºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤ÇÆÃÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¬ºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤·¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿Æ£ËÜ¸ÂÀÈï¹ð¡Ê27¡Ë=º¾µ½ºá¤Çµ¯ÁÊ=¤«¤éÆ¿Ì¾À¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À¤«¤é¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¡¢»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤º¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤â±þÊç¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ºòÇ¯9·î28ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¶¯ÅðÃ×½ýÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¥Î¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¾å¤Ç¼õ¤±»Ò¤Ê¤É¤òÊç¤ë¡Ö¥ê¥¯¥ë¡¼¥¿¡¼¡×Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÀõÅÄÊþÈÏ¡Ë