セガ ラッキーくじに、6等級とラストワン賞で構成される「新テニスの王子様」の景品が登場。

オリジナルのデフォルメイラストを使用したぬいぐるみマスコットやクッション、缶バッジなどのグッズが当たる、ハズレなしのくじです!

セガ ラッキーくじ「新テニスの王子様」

発売日:2025年2月14日(金)より順次

価格:1回770円(税込)

取扱店:ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ等

2025年2月14日より、セガ ラッキーくじ「新テニスの王子様」を順次発売。

セガオリジナルのデフォルメイラストを使用した6等級の景品と、最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」で構成される、ハズレなしのくじが楽しめます☆

イラストを立体化した全20種のぬいぐるみマスコットは、種類を選ぶことが可能です。

そのほかクッションや缶バッジ、クリアファイルとステッカーのセットが賞品として登場します。

A賞 ラウンドクッション

サイズ:全長約40cm

セガ ラッキーくじ「新テニスの王子様」のA賞でもらえるのは、全長約40センチのラウンドクッション。

表と裏、それぞれにオリジナルのデフォルメキャラクターたちが描かれています☆

B賞 中学選抜メンバーぬいぐるみマスコット

種類:全9種

サイズ:全長約11cm

中学選抜メンバーのデフォルメイラストを立体化したぬいぐるみマスコットはB賞に登場。

「越前リョーマ」や「不二周助」「跡部景吾」たちの中から、好きなキャラクターを選ぶことができます!

C賞 U-17 選抜メンバーぬいぐるみマスコット

種類:全5種

サイズ:全長約11cm

C賞はU-17 選抜メンバーのぬいぐるみマスコット。

「平等院鳳凰」や「種ヶ島修二」「デューク渡邊」など、個性あふれるキャラクターたちが揃っています。

D賞 ドイツ代表ぬいぐるみマスコット

種類:全6種

サイズ:全長約11cm

D賞には、セガオリジナルのデフォルメイラストで表現されたドイツ代表メンバーが、ぬいぐるみマスコットとして立体化。

「ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク」や「Q・P(キュー・ピー)」「ミハエル・ビスマルク」「エルマー・ジークフリート」などの競合キャラクターがラインナップされます☆

E賞 缶バッジ

種類:全20種 ※種類は選べません

サイズ:全長約7.5cm

オリジナルのデフォルメイラストを使った、全20種の缶バッジはE賞の賞品。

かわいらしいデフォルメイラストで表現された缶バッジが、どれか1つもらえます!

F賞 クリアファイル&ステッカーセット

種類:全10種

サイズ:クリアファイル A4、ステッカー A5

F賞には、クリアファイルとステッカーのセットが登場。

デフォルメイラストが全身で収められており、キャラクターの組み合わせもポイントです。

ラストラッキー賞 ラウンドクッション

サイズ:全長約40cm

くじの最期の1枚を引くともらえるラストラッキー賞は、総柄デザインのラウンドクッション。

A賞のラウンドクッションとは異なるデザインで、テニスのラケットやボールのもチーフと共にキャラクターのお顔が散りばめられています☆

セガオリジナルのデフォルメイラストを使った、6等級+ラストワン賞の「新テニスの王子様」グッズが当たるくじ。

セガ ラッキーくじ「新テニスの王子様」は2025年2月14日より、ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ等にて順次発売です☆

