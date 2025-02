マーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』が2025年2月14日より日米同時公開!

全世界での公開を目前に控え、日本時間の2月12日、アメリカ・ロサンゼルスにて、ハリソン・フォード氏、アンソニー・マッキー氏ら豪華メンバー大集結したワールドプレミアが実施されました。

マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』ワールドプレミア

キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』公開日:2025年2月14日(金) 日米同時公開

監督:ジュリアス・オナー

製作:ケヴィン・ファイギ

出演:アンソニー・マッキー/ダニー・ラミレス/リヴ・タイラー/ジャンカルロ・エスポジート/平岳大/ハリソン・フォード他

日本版声優:溝端淳平/村井國夫/藩めぐみ/森川智之

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2025年2月14日より日米同時公開される、世界中に衝撃と感動を巻き起こし破格のメガヒット超大作によって次々とエンターテイメント史を塗り替えてきたマーベル・スタジオの劇場公開最新作『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』

主人公は、初代キャプテン・アメリカことスティーブ・ロジャースから最も信頼され、2019年公開の『アベンジャーズ/エンドゲーム』のラストでヒーロー引退を決めたスティーブから“正義の象徴”である盾を託された、アンソニー・マッキー氏演じるサム・ウィルソンです。

今回、全世界での公開を目前に控え、≪新たなキャプテン・アメリカの物語≫への期待が最高潮に達する中、日本時間2月12日にアメリカ・ロサンゼルスの TCL チャイニーズ・シアターにてワールドプレミアを開催!

サム役のアンソニー・マッキー氏、米大統領サディアス・ロス役のハリソン・フォード氏を筆頭に、“2代目”ファルコンことホアキン・トレス役のダニー・ラミレス氏、ロスの側近の政府高官ルース・バット=セラフ役のシーラ・ハース氏が出演されました。

さらに『インクレディブル・ハルク』にも登場した謎の男サミュエル・スターンズ役のティム・ブレイク・ネルソン氏、ロスの娘ベティ・ロス役のリヴ・タイラー氏、そしてマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギやプロデューサーのネイト・ムーア氏、監督のジュリアス・オナーら超豪華キャスト&製作陣が集結。

公開を待ち望む大勢のファンとともに新たなキャプテン・アメリカの誕生を盛り上げました。

サムは、“正義の象徴”キャプテン・アメリカという重圧に葛藤しながらも、スティーブの意思を継ぎ、その圧倒的な重みを背負い戦うことを決意。

元々は軍所属の一般兵士で超人的なパワーを持たないサムがキャプテン・アメリカとして、盾をかかげ鋼の翼で空を駆け、暴走する強大な敵へと立ち向かっていきます―。

キャプテン・アメリカのコスプレをして公開を心待ちにするファンたちの熱気に包まれながら、ブルーのスーツをスタイリッシュに着こなし早速レッドカーペットに登場したアンソニー・マッキー氏。

作品を楽しみに待つファンに向けて

この瞬間をずっと待ち望んできました。

サムが輝く瞬間が訪れることに興奮しています。

皆さんはスリル満点でワクワクするような映画を期待していてください。

サム・ウィルソンの活躍を観てもらえることが楽しみで仕方ないです。

と公開を迎える喜びを告白。

また、ハリウッドの名俳優ハリソン・フォード氏との共演を改めて嚙みしめるように

21年前、ハリソン・フォードが出演する映画で、私はある部屋に入り、一瞬だけ演技をし、次のシーンではトランクの中にいるような役を演じました。

それだけが私の役目でした。

そして21年後の今、ハリソン・フォードの隣に立って、彼の共演者だと言えるようになりました。

これは本当にアメリカン・ドリームです。自分が尊敬する人物が自分を共演者として受け入れてくれるなんて!

と興奮を語ってくださいました。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』では、これまでのキャップ同様に盾を駆使した重厚感たっぷりの肉弾戦に加え、翼を広げ自在に空を駆ける空中アクションも展開。

盾×翼による、これまでに観たことがない圧倒的スケールの新たなアクションを劇場で体験することができますが、アンソニーはそんな本作について

この映画は、マーベル映画の愛すべき魅力を凝縮したような作品になりました。

つまり、アクションがあり、ハラハラドキドキがあり、ワクワクがあり、すべてが詰まっています。

物語のスケールの大きさも伝わってくるでしょう。

と自信を力説。

そして、これまで数多くの名作で映画界を牽引し、ついに本作でMCU初参戦となる“映画界の伝説”ことハリソン・フォード氏が会場に登場すると、ファンのボルテージも最高潮に。

私たちは長い時間をかけてこの映画を制作してきました。

そんな本作は本当に満足の出来ですし、ここにお披露目できることを嬉しく思っています。

と喜びを語っています。

劇中では、ハリソン氏演じるロス大統領が開く国際会議でテロ事件が発生し、それをきっかけに生まれた各国の対立が、世界大戦の危機にまで発展。

キャプテン・アメリカは、その混乱を止めようと立ち上がりますがレッドハルクに変貌したロスが行く手を阻みます―。

キャプテン・アメリカはヒーローを代表するような存在。

ハリソン氏は

私が若手の頃、ヒーローを演じるということについてよく質問されたものです。

私の答えはいつも決まっていて、“私はヒーローを演じているわけではない。

私は一人の男を演じているだけで、その男がたまたま人を助けるために見返りを求めずに行動する瞬間があるだけだ。

それがヒーローのように見えるのだ”と答えていました。

人はそんな勇姿を目にすると感動するし、心が温まるのだと思います。

とヒーロー映画の魅力について言及。

最後に、ジュリアス・オナー監督からも本作の座長であるアンソニー氏に

心、魂、才能、魅力、ユーモア、君は全てにおいて本当に特別な存在です。

今日はこの映画と君を祝うためにここにいるが、君ほどの素晴らしい主演俳優がいなければ、今日という日を迎えることはできなかったでしょう。

君は我々をここまで連れてきてくれた人です。

と熱いメッセージが贈られました。

他にも、サイドワインダーことセス・ヴォルカー役のジャンカルロ・エスポジート氏、イザイア・ブラッドリー役のカール・ランブリー氏、レイラ役のショシャ・ロケモア氏らも登場。

ファンとの撮影やサインに応じるなどして、新たなキャプテン・アメリカの誕生を盛大に贈り出す、大盛況のプレミアイベントとなりました。

アンソニー・マッキー氏、ハリソン・フォード氏の登場に会場が大熱狂したワールドプレミア。

マーベル映画『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』は、2025年2月14日より日米同時公開です!

©2025 MARVEL.

