ZARD¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×È¯Çä¡¡Ì¾¶Ê¤¬¹âÉÊ¼Á¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
ZARD¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖZARD¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬12Æü¡¢Á´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
17¡Á19Ç¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡ÖZARD CD¡õDVD COLLECTION¡×¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯CD2¤È¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤Ë¹âÉÊ¼Á²½¡£¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹²»¸»¡¢04Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ZARDÍ£°ì¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Ê¤É¡¢Á°²óÌ¤¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡¦±ÇÁü¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÎß·×Çä¤ê¾å¤²¤¬3700ËüËç¡Ê¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëZARD¡£07Ç¯5·î¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ëºä°æÀô¿å¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬¹âÉÊ¼Á¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£
´©¹Ô¤Î¥¢¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡Ö²»¸»¡¢±ÇÁü¡¢µ»ö¤òÄÉ²Ã¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¤·¤Æ¹æ¿ô¤òÁ´72¹æ¡ÊÁ°²ó67¹æ¡Ë¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè¹æÉÕÂ°¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¶Ê¡¦±ÇÁü¤Î²òÀâ¡¢ÈëÏÃ¡¢ºä°æ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¡£ºÆÁÏ´©¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿·µ¬³Ú¶Ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢ZARD¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢24Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö»³ËÜºÌ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡ÁZARD35¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡×¤ÎÊüÁ÷¤â·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼»³ËÜºÌ¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ZARD¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëW¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥«¥ï¥¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ZARD¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ð¥ó¥É¡¢SARD UNDERGROUND¤Î¿ÀÌîÍ§°¡¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£