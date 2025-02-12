EXIT·ó¶á¡¢µ×¡¹¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅê¹Æ¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×
2·î12Æü¡¢EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ÂÄê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¾å¸þ¤SHOT¸ø³«
ºòÇ¯4·î°Ê¹ß¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿·ó¶á¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¾å¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö#ÄÌµ¤¸ý¤ËÄ»¤ÎÁã¤Ã¤Ý¤¤¤Î¸«¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö #·Ê¿§¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë´¨¤¯¤ÆÀè¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅÛ #¼«Ê¬Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤¬¤ï¤ê¤È¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ÃË #ÉÔË¡Åê´þ»Ñ¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö#¥Õ¥©¥í¡¼Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤é¤Ö¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Î¼Ì¿¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö°ÂÄê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤ë¤è¡×¡ÖÅê¹Æ¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë·ó¶á¡£2024Ç¯4·î26Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÎòÂå¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë