¡ÚÊ¡²¬¸©»åÅç»Ô¡Û½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬¼çÌò¡ª¡Öjajacafe¡Ê¥¸¥ã¥¸¥ã¥«¥Õ¥§¡Ë¡×¤Î½µÂØ¤ï¤ê¥é¥ó¥Á¤òÌ£¤ï¤¦¡Ú¥¬¥¸¥§ÄÌ»åÅçÊÔ½¸Éô¡Û
¶å½£¡¦Ê¡²¬¤Ç¤âÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¢»åÅç¡£
Èþ¤·¤¤³¤´ß¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê»³¡¹¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤¬Â·¤¤¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»åÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¿©¡×¡£
³¤Á¯¤ä²´éÚ¾®²°¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤¬¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö»åÅçÌîºÚ¡×¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö»åÅçÌîºÚ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤³¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹ ¡Öjajacafe¡Ê¥¸¥ã¥¸¥ã¥«¥Õ¥§¡Ë¡× ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öjajacafe¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©
¡Öjajacafe¡×¤Ï¡¢»åÅç¤Î¸¼´Ø¸ý¡¦JRÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤ÇÌó15Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¤¢¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Î²£¤ÎºÙ¤¤Æ»¤òÄÌ¤Ã¤ÆÆþ¸ý¤Ø¡£¾®¤µ¤ÊÁë¤«¤é½÷À¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÅ¹Æâ¤Ï¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤È¤½¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤ò²þÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¡£Å¹¼ç¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖÇÏ¤¤¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢²¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡Ä¡Ä´ÇÈÄÇÏ¡Ê¡©¡Ë¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¡£±ü¤«¤é¡Ö¤¦¤Þ¤ª¡×¡Ö¤¢¤´¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¤¦¤Þ¤Ô¡¼¡×¤À¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¡Öjajacafe¡×¤Ï¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏÌ¼¡×¤ä¡Ö¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯ÍÛµ¤¤ÊÊý¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤ÎÊõ¸Ë¡ªÅ¹¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëjaja¤´ÈÓ
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Öjaja¤´¤Ï¤ó¡×¤Î¤ß¡£
¢¥Å¹¼ç¤µ¤ó¤Îµ¤Ê¬¤ä»ÅÆþ¤ì¤¿ÌîºÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ëè½µ¸¥Î©¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌîºÚ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌîºÚ¤¬¡ØÇã¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜÅö¤ËÌîºÚ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Á¤È¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê ¡Öjaja¤´¤Ï¤ó¡× ¤¬¤³¤Á¤é¡ª
¢¥¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÌîºÚ¤Î¿¹¡ª¤ªÆù¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¥¸ÕËãÆ¦Éå¤¬ÂçÍ¥¾¡¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîºÚ¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¼êºî¤ê¸ÕËãÆ¦Éå¤¬ËÜÅö¤ËÀäÉÊ¡ª¤Í¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¤Ê¸ÕËã¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾¯¤·¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä!!
¤·¤«¤â¡¢¸ÕËãÆ¦Éå¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÊÛÅö¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï ¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª
¢¥¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤·¡ª ±ö¡¦ºÚ¼ïÌý¡¦Åâ¿É»Ò¥ª¥¤¥ë¤Î¤ß¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±!?¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌîºÚ¤Î´Å¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ª
¢¥¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤«¤ì¤¿ÌîºÚ¤Î¥°¥ê¥ë¡£
¢¥ºÇ¹â¡£ºÇÄã¸Â¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌîºÚËÜÍè¤Î´Å¤µ¤ä¿©´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¡ÖÌîºÚ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¥Ãæ²Ú¹í¤ÎÆÚ¤Î¤ß¤¾¤ì¾Æ¡£Í£°ì¤ÎÆùÎÁÍý¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Ä¤Ä¤âÃæ²Ú¹í¤Î»Ý¤ß¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¡ª¡Ö¤´¤Ï¤óÂ¤ê¤Æ¤ë¡©¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤«¤ï¤ê¸À¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÈÓ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ë
¢¥ËõÃã¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ÈÆ¦Éå¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£
¢¥Ç»¸üËõÃã¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡ª ËõÃã¤Ï»³¸ý±à¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¥·Ú¤¤¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡£Æ¦Éå¤Î¤·¤Ã¤È¤ê´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤À¤«¤é¿©¸å¤Ç¤â¤Ú¤í¤ê¡ª
¤´ÈÓ¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ËÅ¹¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ ¡Öjajacafe¡×¡£
Ëè½µ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä!
¢©819-1314
Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô»ÖËà»ÕµÈ515-10¡Öjajacafe¡×
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~15:00¡ÊÆüÍËÄêµÙ¡Ë
(¼¹É®¼Ô: AYATAKA)