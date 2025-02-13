Ado、丸紅とのコラボCMで新曲「ロックスター」初公開＋本人歌唱シーンも
22歳の歌い手Adoが、“できないことは、みんなでやろう。”をスローガンとする丸紅の新企業広告に登場し、新曲「ロックスター」を初公開した。
◆Ado 動画 / 画像
新曲「エルフ」はアーティストの“てにをは”が作詞作曲を担当、ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』の主題歌として書き下ろしたバラードだ。いつまでも続く孤独を背負った人間を、悠久の時を生きる長命のエルフになぞらえており、郷愁的でありながらもファンタジック。従来の応援歌の枠を越え、Adoの歌声によって聴き手の心を震わせて鼓舞する“挑戦歌”は、旅立ちの歌として仕上がった。
■新TV-CM『できないことは、みんなでやろう。「LIVE」篇』
放映日：2025年2月14日(金)〜
放映先：全国
■新曲「エルフ」
配信リンク：https://ado.lnk.to/elfPR
■金曜ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』
放送開始：2025年1月24日(金) よる10:00〜10:54
製作：TBSスパークル TBS
原作：浅見理都『クジャクのダンス、誰が見た？』(講談社「Kiss」所載)
脚本：金沢知樹(『半沢直樹』「サンクチュアリ-聖域-」「サバカン SABAKAN」)
プロデュース：中島啓介 内川祐紀 丸山いづみ
演出：田中健太 青山貴洋 福田亮介 棚澤孝義
主題歌：Ado「エルフ」(ユニバーサル ミュージック)
▼出演者
広瀬すず / 松山ケンイチ
森崎ウィン / 瀧内公美 / 絃瀬聡一 / 野村康太 / 清乃あさ姫 / 斉藤 優(パラシュート部隊) / 酒井敏也
成田 凌
酒向 芳 / 藤本隆宏 / 西田尚美 / 仙道敦子 / 原 日出子
リリー・フランキー
磯村勇斗
・公式 X：@kujaku_tbs
・公式 Instagram：kujaku_tbs
・公式 TikTok：kujaku_tbs
■初のベストアルバム『Adoのベストアドバム』
予約リンク：https://ado.lnk.to/best_adobumPR
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+Blu-ray)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1247 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX(サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【完全数量限定 デラックスBOX盤 (2CD+GOODS+DVD)】
※UNIVERSAL MUSIC STORE(国内) & Ado Official Music Shop(海外)限定販売
PDCV-1248 14,300円(税込)
・LPサイズハードカバーBOX (サイズ：約H315mm×W315mm)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
・グッズ：Adoのベストアドバム特製カルタ(札サイズ：約H89 x W58mm / 箱サイズ：約H97.5mm x W132.5mm x D20.5mm)
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+Blu-ray)】
TYCT-69342 8,800円(税込)
・2CD
・Blu-ray：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【初回限定 『喜劇』盤 (2CD+DVD)】
TYCT-69343 8,800円(税込)
・2CD
・DVD：伝説の初ライブ『喜劇』at Zepp DiverCityを収録
【完全数量限定 シャカシャカアクリルチャーム盤(2CD+GOODS)】
TYCT-69344 4,950円(税込)
・2CD
・シャカシャカアクリルチャーム(サイズ：約H80mm x W100mm)
【通常盤 初回プレス(2CD)】
TYCT-69345/6 3,850円(税込)
・2CD
▲完全数量限定デラックスBOX盤ジャケット画像
▲初回限定『喜劇』盤ジャケット画像
▲完全数量限定シャカシャカアクリルチャーム盤ジャケット画像
▲通常盤ジャケット画像
●全形態共通 封入特典
◯「Adoのベストアドバム」トレーディングカードを1枚ランダム封入、絵柄全4〜5種(予定)
※カードの絵柄は全形態共通
※通常盤はTYCT-69345/6通常盤(初回プレス)のみトレーディングカード封入。初回プレス終了後は封入しておりません。
◯スペシャル応募抽選用シリアルナンバー付きチラシ
▼CD収録予定楽曲
※曲順不同 ※全形態CD2枚組 ※収録曲は共通
うっせぇわ(詞曲・編曲：syudou)
レディメイド(詞曲・編曲：すりぃ)
ギラギラ(詞曲・編曲：てにをは)
踊(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：DECO*27)
夜のピエロ(詞曲・編曲：biz)
会いたくて(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：みきとP)
阿修羅ちゃん(詞曲・編曲：Neru)
心という名の不可解(作詞作編曲：まふまふ)
ラッキー・ブルート(詞曲・編曲：柊キライ)
FREEDOM(詞曲・編曲：jon-YAKITORY)
マザーランド(詞曲・編曲：煮ル果実)
過学習(詞曲・編曲：伊根)
永遠のあくる日(詞曲・編曲：てにをは)
新時代(楽曲提供：中田ヤスタカ)
私は最強(楽曲提供：Mrs. GREEN APPLE)
逆光(楽曲提供：Vaundy)
ウタカタララバイ(楽曲提供：FAKE TYPE.)
Tot Musica(楽曲提供：澤野弘之)
リベリオン(詞曲・編曲：Chinozo)
行方知れず(作詞作編曲：椎名林檎)
アタシは問題作(詞曲・編曲：ピノキオピー)
いばら(詞曲・編曲：Vaundy)
向日葵(作詞・作曲：みゆはん / 編曲：40mP)
唱(作編曲：Giga, TeddyLoid / 作詞：TOPHAMHAT-KYO (FAKE TYPE.)
DIGNITY(作詞：稲葉浩志 / 作曲：松本孝弘)
クラクラ(作詞・作曲：meiyo / 編曲：菅野よう子×SEATBELTS)
オールナイトレディオ(詞曲・編曲：Mitchie M)
unravel(作詞・作曲：TK)
愛して愛して愛して(詞曲・編曲：きくお)
Hello Signals(詞曲・編曲：伊根)
ショコラカタブラ(作詞：かめりあ / 作曲：TAKU INOUE)
Value(詞曲・編曲：ポリスピカデリー)
MIRROR(詞曲・編曲：なとり)
ルル(詞曲・編曲：MARETU)
初夏(作詞・作曲：Ado / 編曲：三井律郎)
桜日和とタイムマシン(作詞作編曲：まふまふ)
Episode X(作詞・作曲：Ayase / 編曲：Ayase, Rockwell)
エルフ(詞曲・編曲：てにをは)
未発表の新録2曲
▼Blu-ray / DVD収録内容
※完全数量限定デラックスBOX盤、初回限定『喜劇』盤のライブ映像は共通
●『Adoのベストアドバム』スペシャル応募抽選企画
『Adoのベストアドバム』の発売を記念してスペシャル応募抽選企画を実施いたします。対象のCDをご購入、ご応募いただいたお客様を対象として豪華賞品をプレゼントいたします。応募方法、応募期間などの詳細は後日ご案内いたします。
【賞品内容】
▶A賞：Ado World Tour 2025 “Hibana” さいたまスーパーアリーナ公演 アルバム特別席購入権
※「Ado World Tour 2025 “Hibana”」4月26日、27日に行われるさいたまスーパーアリーナ公演のアルバム特別席の購入権が抽選で当たる。
■＜Ado World Tour 2025 “Hibana”＞
日程：2025年4月26日(土)、27日(日)
会場：さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)
席数：各日1,000席
▶D賞：直筆サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜：49名
直筆サイン入りポスターにお客様のお名前を入れてプレゼントいたします
▶O賞：オリジナルクッション (サイズ：40×40cm)：200名
ここでしか手に入らない特別なクッションをプレゼントいたします
●店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：アクリルキーホルダー(約50×50mm)
・TOWER RECORDS：クリアトレカ3枚セット(約55×85mm)
・HMV：缶バッジ2個セット(直径約32mm)
・TSUTAYA RECORDS：ポスター(B2)
・Amazon.co.jp：スマホポーチ(約120×200mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ(約W130×H190×D20mm)
・NEOWING：大判ステッカー(サイズ未定)
・Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー (約50×50mm)
・CDJAPAN(OVERSEAS) ：大判ステッカー(サイズ未定)
・その他一般店：ポストカード
■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞
April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)
May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6
May 08 Manila Mall of Asia
May 11 Taipei Linkou Arena
May 15 Seoul KINTEX Hall 9
May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena
May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium
May 25 Sydney Qudos Bank Arena
May 27 Melbourne Rod Laver Arena
June 10 Antwerp Sportpaleis
June 14 Copenhagen Royal Arena
June 17 Berlin Uber Arena
June 19 London The O2
June 21 Amsterdam Ziggo Dome
June 25 Paris Accor Arena
June 29 Barcelona Palau Sant Jordi
July 02 Milan Unipol Forum
July 10 Seattle, WA Tacoma Dome
July 13 San Jose, CA SAP Center
July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena
July 19 Phoenix, AZ Footprint Center
July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena
July 24 Duluth, GA Gas South Arena
July 26 Orlando, FL Kia Center
July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena
July 31 Chicago, IL United Center
Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena
Aug 05 Newark, NJ Prudential Center
Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico
Aug 13 São Paulo Espaco Unimed
Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena
Aug 18 Santiago Movistar Arena
Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena
■＜オープニングスペシャルライブ＞
※ライブ会場内への入場チケット予約等の詳細は後日公式HPで発表
大阪・関西万博公式HP情報ページ
https://www.expo2025.or.jp/en/news/news-20240918-01/
関連リンク
◆＜WORLD TOUR 2025 “Hibana”＞特設サイト
◆Ado レーベルサイト
◆Ado オフィシャルTwitter
◆Ado オフィシャルTikTok
◆Ado オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Ado オフィシャルShop