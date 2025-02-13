²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óÌ³¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±Åù¤Ë¡Ö¼ç±é¤Î»þ¤Ï¡Ä¡×
²¬ÅÄ½Ú°ì
²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¡ÖNext on Netflix 2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×¤Ç¼ç±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ½Ú°ì¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·óÌ³¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë½ÂÃ«¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì½øÈ×¤Î¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁíÀª1000¿Í¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¿ôÆü¤«¤±¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â·È¤ï¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÌò¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë±é½Ð¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£